Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Après sa visite officielle du 23 au 25 juillet en Autriche à l'invitation du président autrichien Alexander Van der Bellen, le président Vo Van Thuong effectue du 25 au 28 juillet une visite d'État en Italie sur invitation de son homologue italien Sergio Mattarella et une visite au Vatican à l'invitation du pape François.



La visite en Italie est la première visite d'État du président Vo Van Thuong dans un pays membre du G7 et partenaire stratégique du Vietnam. L'année 2023 marque également le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (23 mars 1973 - 2023).



Ces dernières années, les relations commerciales et d'investissement ont été un point positif dans les relations entre les deux pays.



A l’heure actuelle, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'Italie dans l'ASEAN et l'Italie est le troisième partenaire du Vietnam au sein de l’UE. Le Vietnam est également l'un des 10 marchés émergents prioritaires pour le gouvernement italien pour développer des relations commerciales et d'investissement. En particulier, l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), entré en vigueur depuis deux ans, favorise la coopération au développement entre les deux pays. En 2022, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 6,2 milliards de dollars, un record jamais enregistré, soit une hausse annuelle de 11%. Ils se sont chiffrés à 3,1 milliards de dollars au premier semestre de l’année.



Face aux exigences de l'économie mondiale, le Vietnam et l'Italie partagent des intérêts communs dans des domaines tels que la réponse au changement climatique, les infrastructures, l'agriculture, la sécurité alimentaire et la formation des ressources humaines…



Lors de récentes rencontres, le Vietnam a proposé à l'Italie la ratification rapide de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), ainsi que le soutien au retrait rapide du « carton jaune » imposé par la Commission européenne aux produits aquatiques vietnamiens. Il a également suggéré de créer un cadre juridique solide et un environnement d'affaires et d'investissement favorable pour les milieux d'affaires des deux pays.

Photo: VNA



En ce qui concerne les investissements, en juin 2023, l'Italie comptait 147 projets valides au Vietnam avec un capital total enregistré de 472,83 millions de dollars, se classant 36e sur les 141 pays et territoires investissant au Vietnam.



Concernant la coopération au développement, l'Italie continue d'accorder des aides publiques au développement au Vietnam, en se concentrant sur la formation professionnelle et le développement des ressources humaines, la protection de l'environnement et la gestion des ressources en eau, le soutien aux petites et moyennes entreprises, les soins de santé et les programmes de recherche scientifique.