Le « banh chung », ou gâteau de riz gluant farci de viande de porc et de haricots mungo, est un gâteau traditionnel vietnamien, généralement vendu dans les marchés et supermarchés pour 2 dollars/pièce. Par amour pour ce plat et avec la volonté d’en faire un cadeau de qualité, une jeune fille de Hanoï est parvenue à lui donner un nouveau look. -VNA