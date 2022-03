Photo d'illustration : baodautu



Hanoï (VNA) – The International Data Group in Vietnam (IDG), en coopération avec l'Association de la radio et de l'électronique du Vietnam (Radio and Electronics Association of Vietnam – REV), a organisé le 9 mars un séminaire sur les télécommunications de haute technologies et les technologies de l’information 2022 (World Mobile Broadband and ICT 2022).

Les experts ont également échangé et partagé des méthodes de gestion, d'investissement, de développement d'affaires sur des plates-formes de télécommunications de haute technologie. Un représentant du Département des Télécommunications a fourni des informations sur la stratégie de développement de l'infrastructure des télécommunications du Vietnam, les potentiels de la 5G et de l'internet des objets (IoT), les opportunités et défis lors du développement de services commerciaux sur une plate-forme de télécommunications à haut débit, la finance numérique pour promouvoir l'économie numérique et la société numérique au Vietnam, le marché mobile virtuel...

Le vice-ministre de l'Information et de la Communication Pham Duc Long. Photo : vietnamnet



S’adressant au séminaire, le vice-ministre de l'Information et de la Communication Pham Duc Long a affirmé que pour développer l'économie numérique et la société numérique, l'infrastructure numérique devait avoir s'avancer. Il a souligné que pour développer l'infrastructure numérique, les plateformes numériques, il faut certainement avoir une institution numérique.

Selon le Département des Télécommunications du ministère de l'Information et de la Communication, en 2021, le Vietnam comptait 70,9 millions d'abonnés au haut débit mobile, représentant 57,23 % du total des abonnés mobiles, soit une augmentation de plus de 4 % sur un an.



En 2022, le Département des Télécommunications se fixe pour objectif de couvrir par un réseau à haut débit mobile d’un Gb les parcs industriels et les zones de haute technologie ; d’atteindre un taux de 100% des adultes ayant un smartphone, de 75% des foyers disposant de «Fibre optique jusqu'au domicile » (FTTH)… - VNA