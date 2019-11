Des représentants des entreprises sud-coréennes participent à cet événement. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le "Vietnam Start-up Roadshow in Korea 2019" se déroule du 6 au 13 novembre à la capitale de Séoul et à la ville portuaire de Pusan, en République de Corée, avec une série d’événements dans le but d’aider les investisseurs sud-coréens et les fonds de capital-risque à mieux comprendre la qualité de l’écosystème entrepreneurial au Vietnam.

Dans le cadre de cet événement, ont eu lieu le programme Techfest Vietnam 2019, le plus grand événement de la startup vietnamienne organisé par le ministère des Sciences et des Technologies à l'étranger, et le programme Demoday, qui attire la participation de plus de 200 investisseurs, fonds de capital-risque sud-coréens et startup.

Avec une série de colloques et rencontres, le "Vietnam Start-up Roadshow in Korea 2019" était un rendez-vous pour les startups vietnamiennes souhaitant sonder des opportunités d'investissement des institutions financières, et des fonds de capital-risque sud-coréen voulant étudier le marché de startup au Vietnam.

L’occasion également pour des entreprises, des centres d'assistance aux startups, des organes compétents, des décideurs politiques… de mieux comprendre l'écosystème entrepreneurial avancé dans le monde, et de clarifier l’écosystème entrepreneurial du Vietnam.

En particulier, des activités dans le cadre du "Techfest Vietnam 2019" ont également offert aux startups des opportunités intéressantes, dont les rencontres avec des investisseurs, des fonds de capital-risque, etc. -VNA