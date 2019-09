La foire culturelle intitulée «Vietnam Lah! 2019 ” a eu lieu le 14 septembre à Singapour.



Singapour (VNA) – La communauté des Vietnamiens a organisé à Singapour une foire culturelle intitulée «Vietnam Lah! 2019 ” dans la ville-Etat le 14 septembre, attirant plus de 1 000 personnes.



La foire, qui se tient à l’occasion de la 74ème Fête nationale du Vietnam et de la Fête de la mi-automne, a pour objectif de présenter la culture vietnamienne aux amis internationaux et au peuple singapourien en particulier.



Les visiteurs peuvent découvrir divers traits culturels avec des jeux folkloriques et des spécialités de toutes les régions du Vietnam.



La présidente de l’Association des étudiants vietnamiens à Singapour, Mai Tuan Minh, a déclaré que le comité d’organisation de la foire espérait relier la communauté vietnamienne et promouvoir les images du pays à Singapour.



Pour sa part, Nguyen Tri Khue Phuc, qui vit et travaille à Singapour depuis 17 ans, a déclaré que l'événement avait aidé ses enfants à mieux comprendre la culture vietnamienne et à se rapprocher des Vietnamiens à Singapour. -VNA