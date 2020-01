L'incendie de ferme dans la ville de Ramenskoïe dans l'oblast de Moscou, en RussiePhoto: VNA



Hanoï (VNA) - Une femme souffrant de graves brûlures dans un incendie de ferme dans la ville de Ramenskoïe dans l'oblast de Moscou, en Russie, le 7 janvier, a été identifiée comme citoyenne vietnamienne, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.

Mme Hang a déclaré qu’après avoir reçu l’information sur l'incendie et sur la possibilité d’avoir des Vietnamiens parmi les victimes, l'ambassade du Vietnam en Russie avait envoyé du personnel sur les lieux et travaillé avec les agences locales compétentes pour vérifier les informations.

Selon les autorités locales, l'incendie avait fait huit morts : trois hommes, trois femmes et deux autres non identifiés et en avait gravement blessé un. L'identité et la nationalité des morts seront annoncées une fois l'autopsie terminée. La victime blessée est actuellement en traitement dans un hôpital de la ville de Padolskaya.

Un représentant de l'ambassade du Vietnam a rendu visite au blessé et a confirmé qu'elle était vietnamienne du district de Tan Son, dans la province de Phu Tho au Nord, a indiqué la porte-parole.

Mme Hang a ajouté que le ministère des Affaires étrangères avait ordonné au Département consulaire de se coordonner rapidement avec les agences nationales autorisées à fournir des informations pertinentes pour aider à l'identification des victimes.

L'ambassade du Vietnam en Russie a également été invitée à suivre de près l’affaire, à coopérer étroitement avec les autorités compétents locaux pour accélérer l'identification des victimes, prendre les mesures de protection des citoyens nécessaires, recevoir des informations et rencontrer des proches des victimes soupçonnées d'être vietnamiennes.

Toutes les personnes cherchant de l’aide peuvent appeler la hotline de l’ambassade : 7 (903) 682 16 17 ou le standard de protection des citoyens : 84 981 84 84 84. -VNA