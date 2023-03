Exposition sur Da Nang à travers les “ châu ban ” de la dynastie des Nguyen. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le Centre national des archives I et le Comité populaire du district de Hoang Sa ont organisé vendredi 24 mars une exposition sur la ville de Da Nang (Centre) à travers les “châu ban” de la dynastie des Nguyên (1802-1945).



Les châu ban, un ensemble de documents administratifs présentant les activités de la gestion d’État des empereurs de la dynastie des Nguyên, dernière dynastie royale du Vietnam, ont été reconnus en 2017 par l'UNESCO en tant que patrimoine documentaire mondial.



L'exposition se compose de trois parties : Baie du port maritime de Da Nang - Une position commerciale importante sous la dynastie des Nguyên ; Activités pour assurer la sécurité dans les eaux maritimes de Da Nang - Quang Nam sous la dynastie des Nguyên ; Exercice de la souveraineté à Hoang Sa sous la dynastie des Nguyên.



L'exposition présente pour la première fois près de 100 documents historiques authentiques avec des images de sceaux et des autographes de rois, qui contribuent à clarifier le rôle et la position des eaux maritimes de Da Nang dans l'histoire, ainsi que des informations précieuses au public.



Elle présente en outre des images et des cartes de Hoang Sa, des images de la ville côtière de Da Nang et ses activités dynamiques pour l’économie maritime, des images de pêcheurs en opération à Hoang Sa…



L'exposition se poursuit jusqu’au 31 mars. -VNA