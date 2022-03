Photo d'illustration: baovanhoa.vn

Hanoï (VNA) - Une exposition d'instruments de musique traditionnels des ethnies du Vietnam aura lieu du 7 au 11 avril prochain en ligne et en présentiel au Musée de la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong.



Organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité populaire municipal de Can Tho et d’autres villes, cette manifestation présentera au public la diversité des instruments musicaux des ethnies minoritaires du Vietnam, encourageant ainsi ces dernières à préserver les valeurs de la musique folklorique vietnamienne.



L’événement exposera des instruments traditionnels des ethnies minoritaires de différentes régions du pays, ainsi que des artistes et des artisans qui créent ces instruments.



En marge de cet événement, de nombreuses activités sont prévues, notamment la représentation d'instruments de musique traditionnels et des programmes d'échanges entre ethnies minoritaires, contribuant à honorer les identités culturelles des ethnies et à présenter les patrimoines culturels reconnus par l’UNESCO dont les chants “don ca tai tu” (musique instrumentale et vocale dite des amateurs). – VNA