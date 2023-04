Des visiteurs visitent les peintures de l'espace d'exposition "Finding Parkinsons" de l'artiste David Thomas. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le Musée des Beaux-Arts de Da Nang en collaboration avec le peintre David Thomas et des graphistes de Boston a inauguré lundi 17 avril une exposition de peintures baptisé ''Finding Parkinsons'' pour mettre en lumière les effets de l'agent orange sur les humains avec 70 œuvres du peintre David Thomas et des œuvres de 37 graphistes membres du Boston Printmakers.

Selon la directrice du Musée des Beaux-Arts de Da Nang Nguyen Thi Trinh, l'exposition vise à renforcer l'amitié, la coopération internationale et à créer une bonne occasion pour les peintres locaux d'échanger des expériences avec ceux étrangers.

Né en 1946 à Portland, aux États-Unis, le peintre David Thomas est un vétéran américain qui a participé à la guerre au Vietnam et a été le premier étranger à recevoir la médaille "Pour l'œuvre de la culture du Vietnam" en 1999. En 2010, il a reçu l'insigne pour la cause des beaux-arts vietnamiens de l'Association des beaux-arts du Vietnam. En 2015, David Thomas a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, une maladie qui a été déterminée comme ayant un lien avec l'exposition à l'agent orange pendant la guerre au Vietnam. Après avoir vu des radiographies de son cerveau, il a créé des images visuelles de la bataille contre la maladie.

Créé en 1947 à Boston, The Boston Printmaker est un groupe d'artistes internationaux pour promouvoir la compréhension du public et soutenir le développement de l'art graphique. Les œuvres participant à cette exposition visent à promouvoir l'amitié et la compréhension entre les artistes vietnamiens et américains.

L'exposition se poursuit jusqu'au 21 avril. -VNA