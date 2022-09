Tokyo (VNA) - L’Agence japonaise pour l’immigration a retiré mercredi 7 septembre sa certification à une école de langue japonaise après avoir découvert qu’un membre du personnel avait physiquement maîtrisé un étudiant vietnamien en octobre dernier.

L’Institut international d’éducation Nishinihon, dans la ville de Fukuoka. Photo : VNA

Selon l’Agence des services d’immigration du Japon (ISAJ), il a été découvert que le membre du personnel de l’Institut international d’éducation Nishinihon, dans la ville de Fukuoka, avait retenu l’étudiant pendant plusieurs heures à l’aide d’une chaîne et d’un cadenas enroulés autour de sa ceinture.Même après son retour dans son dortoir, l’étudiant vietnamien n’a pas été autorisé à sortir.L’employé de l’école a même monté la garde devant sa chambre jusqu’au lendemain matin pour l’empêcher de s’échapper.L’incident s’est produit à la suite d’un désaccord entre l’école et le jeune homme, dans la vingtaine, sur son souhait de changer d’école, a rapporté l’agence de presse japonaise Kyodo.L’école a admis avoir retenu l’élève mais a décrit le comportement de son membre du personnel comme "une farce sans mauvaises intentions". Le membre du personnel en question a déjà démissionné.C’est la première fois que l’agence retire une école de langue de sa liste d’établissements agréés depuis 2016, date à laquelle des réglementations plus strictes ont été appliquées.L’école étant désormais dans l’impossibilité d’accepter des étudiants étrangers pendant cinq ans, l’agence prévoit d’encourager les quelque 630 étudiants actuellement inscrits à s’installer ailleurs.Fin octobre 2021, un compte Facebook nommé "Tran Mau Hoanh" a publié un article avec des photos et des clips vidéo montrant qu’il avait été retenu par une chaîne dans une école de langue japonaise à Fukuoka et supervisé par un employé.Après avoir appris l’incident, le consulat général du Vietnam à Fukuoka a contacté l’étudiant pour se renseigner sur l’incident.Le consulat général a également tenu des séances de travail avec les organes judiciaires locaux pour protéger les droits et intérêts légitimes du citoyen vietnamien. – VNA