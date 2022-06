Hanoi (VNA) - La membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, Truong Thi Mai, a reçu dimanche 11 juin à Hanoi l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio.

La membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, Truong Thi Mai, serre la main de l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio. Photo: VNA

Truong Thi Mai, qui est également présidente du Groupe des députés d’amitié Vietnam-Japon, a noté avec plaisir les développements solides, complets et pratiques de la relation bilatérale, avec une grande confiance politique à travers les canaux du Parti, du gouvernement et de l’Assemblée nationale, ainsi que les échanges populaires.

Le Japon est le principal partenaire du Vietnam dans de nombreux domaines, a-t-elle déclaré, soulignant que le Vietnam chérit et apprécie toujours la coopération et le soutien efficaces du Japon au cours des dernières années.

La dirigeante vietnamienne a exhorté l’ambassadeur japonais à contribuer davantage au renforcement de la compréhension et de la confiance mutuelles entre les deux pays et leurs organes législatifs, et poursuivra sa coordination avec le groupe des députés d’amitié Vietnam-Japon dans ses activités.

Pour sa part, l’ambassadeur Yamada Takio a souligné que les succès de la visite officielle au Japon du Premier ministre Pham Minh Chinh en novembre dernier et de la visite au Vietnam du Premier ministre Kishida Fumio du 30 avril au 1er mai de cette année démontrent l’efficacité de la relation bilatérale.

Saluant les actitivités du groupe des députés d’amitié Vietnam-Japon, le diplomate s’est engagé à renforcer sa coordination et son soutien pour promouvoir le partenariat stratégique étendu Vietnam-Japon. – VNA