Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La police de Hô Chi Minh-Ville a terminé une enquête sur Nguyên Phuong Hang, directrice générale de la compagnie générale par actions Dai Nam, et trois complices pour l'accusation "d'abus des droits à la liberté et à la démocratie pour porter atteinte aux intérêts de l'État, droits et intérêts légitimes des organisations et des individus ».

La police de Hô Chi Minh-Ville a terminé une enquête sur Nguyên Phuong Hang, directrice générale de la compagnie générale par actions Dai Nam. Photo : baochinhphu.vn



La police a proposé au Parquet populaire municipal de poursuivre les quatre personnes pour l'accusation en vertu de l'article 331 du Code pénal de 2015.



Selon les résultats de l'enquête, Nguyên Phuong Hang, née en 1971 et résidant dans l’arrondissement No 1 de Hô Chi Minh-Ville, a profité de son influence pour diffuser des informations non vérifiées sur la vie privée d'autres personnes via les réseaux sociaux.



Vers mars 2021, via ses comptes sur les réseaux sociaux, Nguyên Phuong Hang organise de nombreux livestreams au cours desquels elle parle de la vie privée de certaines personnes et utilise des mots « humiliants et insultants » pour leur honneur et leur dignité.

Elle a été placée en détention provisoire le 24 mars 2022.

Le 30 novembre 2022, la police a lancé une enquête sur Nguyên Thi Mai Nhi (né en 1983, assistant de Nguyên Phuong Hang), Lê Thi Thu Ha (né en 1992, employé de la compagnie générale par actions Dai Nam et Huynh Cong Tan (né en 1994, chef de la division des communications dfe la compagnie générale par actions Dai Nam, qui ont été accusés d'avoir aidé Nguyên Phuong Hang à organiser les diffusions en direct. Il leur était également interdit de quitter leur lieu de vie.- VNA