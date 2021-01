Hanoi (VNA) - La chargée d’affaires de l’ambassade de Cuba au Vietnam Irmina Perojo a souligné que sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), le Vietnam a récolté de nombreux succès au cours de 35 années de rénovation.

Dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Perojo a attribué le contrôle réussi du Covid-19 par le Vietnam à l’intelligence du Parti, aux actions drastiques des autorités à tous les niveaux pour protéger la santé de la population, aux mesures appropriées rapidement adoptées par le gouvernement pour chaque période, à la collaboration entre l’Etat et les ministères et les agences, ainsi que la coordination de l’ensemble de la société dans la lutte contre la pandémie.Elle a déclaré que le Vietnam offrait également des fournitures médicales et une aide financière à plus de 50 pays et organisations internationales, y compris des pays développés. Elle a également apprécié l’efficacité des kits de test du Covid-19 fabriqués par le Vietnam.Selon la diplomate cubaine, la capacité du Vietnam a également été démontrée dans la conception d’applications de téléphonie mobile pour faciliter la traçabilité de l’infection au Covid-19 et des cas à haut risque, ainsi que pour collecter des informations de santé publique à grande échelle.Elle a ajouté que les succès du Vietnam ont également été soulignés dans les médias aux États-Unis, en Russie et en Allemagne. Les sondages d’opinion publique ont montré la grande confiance du public envers le gouvernement vietnamien. De nombreuses organisations étrangères et dirigeants mondiaux ont félicité le Vietnam pour ses réalisations dans ce combat.Avec le double objectif de lutter contre la pandémie et de redresser l’économie, le Vietnam a clôturé l’année 2020 avec un taux de croissance économique de 2,91% - classé parmi les pays ayant le taux de croissance le plus élevé au monde et un excédent commercial de plus de 19 milliards de dollars, a-t-elle noté.Sous la direction du PCV, le Vietnam a également intensifié l’intégration économique et rempli son rôle de promotion de la paix et de multilatéralisation des relations dans le monde. L’année 2020 a également été un succès dans la politique étrangère du pays en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et de président de l’ASEAN.Elle a exprimé sa conviction que le PCV conduira le pays vers de nouveaux succès dans le futur.La diplomate cubaine a salué les préparatifs du prochain XIIIe Congrès national du Parti au niveau local, y compris des documents à soumettre au congrès.Elle a déclaré que c’était un succès indéniable que le Vietnam puisse convoquer un congrès à grande échelle avec plus de 1.500 délégués participant au milieu de l’évolution complexe de la pandémie dans le monde à l’heure actuelle. Les diplomates et les représentants d’organisations internationales au Vietnam seront honorés d’assister à cet événement politique important et seront satisfaits de vivre dans l’un des pays les plus performants dans la lutte contre le Covid-19.Elle a également souligné la détermination du PCV à promouvoir la quatrième révolution industrielle et l’administration électronique, en adoptant les progrès technologiques pour rendre le pays fort en matière de technologies de l’information dans le futur.À son avis, le PCV continuera à faire progresser la protection sociale, les soins de santé, l’éducation et la formation, la science et la technologie, la protection des ressources naturelles et l’environnement, la culture et les valeurs humaines.A cette occasion, Perojo a également souhaité que le XIIIe Congrès national du Parti soit un succès et a adressé des vœux de Nouvel An au peuple vietnamien. – VNA