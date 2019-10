Le vice-ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang, également chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une délégation militaire de haut rang du Vietnam dirigée par le vice-ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang, également chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, effectue une visite officielle au Cambodge du 30 octobre au 2 novembre.



Cette visite s’intervient sur invitation du général Vong Pisen, commandant en chef de l’Armée royale cambodgienne. Elle a pour but de promouvoir la mise en œuvre des accords entre hauts dirigeants, de rendre la coopération bilatérale dans la défense plus profonde, efficace et substantielle, qui est l’un des piliers importants dans les relations d’amitié et de coopération intégrale, durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.



Lors de la visite, les deux parties devront évaluer des résultats de coopération obtenus ces derniers temps, et approuver des mesures de coopération dans les temps à venir entre l’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et le commandement de l’Armée royale cambodgienne.



Le général de corps d’armée Phan Van Giang rendra des visites de courtoisie au ministre de la Défense et au Premier ministre cambodgien. Il remettra l’ordre de l’Etat vietnamien aux collectifs et individus de l’Armée royale cambodgienne. -VNA