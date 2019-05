Panorama de la séance de travail. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) – Une délégation intersectorielle conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Cuong, également président de la Commission d’Etat chargée des Vietnamiens à l’étranger, effectue du 22 au 24 mai une visite de travail au Cambodge.



Le 22 mai, la délégation a eu une séance de travail avec le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l’Intérieur, Sar Kheng.



A cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Cuong a remercié le Parti du Peuple cambodgien (PPC), l’Etat et le peuple cambodgiens pour leur soutien aux Vietnamiens vivant dans le Royaume. Il a demandé au gouvernement cambodgien de continuer de résoudre les difficultés rencontrées par ces derniers, notamment celles liées à leurs papiers et au relogement de ceux vivant sur le Tonlé Sap.



Concernant les papiers d’identité, le vice-ministre Nguyen Quoc Cuong a demandé à la partie cambodgienne de publier rapidement des textes détaillés sur les droits et devoirs des personnes munies d’une carte de ressortissant étranger, de garantir le droit de propriété et le droit aux transactions en matière civile avec la carte de ressortissant étranger. Il est également nécessaire de reconnaître les mariages de facto pour les personnes dont le conjoint/la conjointe est khmer (ère), de créer des conditions pour que les enfants des personnes d’origine vietnamienne puissent terminer le cycle d’enseignement secondaire dans les écoles publiques…



S’agissant du déménagement des gens vivant sur le Tonlé Sap, le vice-ministre vietnamien a souhaité que la partie cambodgienne assiste les personnes d’origine vietnamienne et assure les conditions de base en matière de santé, d’éducation, d’eau propre et d’hygiène dans les zones de relogement.



Le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l’Intérieur, Sar Kheng, a déclaré apprécier la coopération entre son pays et le Vietnam, avant de remercier le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien au Cambodge.



Il a déclaré qu’il avait demandé aux organes compétents et aux autorités de la province de Kampong Chhnang d’assurer les infrastructures et de fournir des services de santé et d’éducation aux familles vivant sur le Tonlé Sap affectées par le processus de relogement.



Il a pris note des propositions du Vietnam concernant les papiers des personnes d’origine vietnamienne et promis de demander aux organes compétents de traiter ce problème sur la base de l’amitié bilatérale et de la loi cambodgienne. -VNA