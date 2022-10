Genève (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, a effectué une visite de travail du 11 au 14 octobre en Suisse.

Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation. Photo : VNA

Lors de la visite, Nguyen Trong Nghia a rencontré Anjuska Weil, présidente honoraire du Parti suisse du travail, présidente de l'Association d'amitié suisse-vietnamienne, le directeur général ajoint et l’assistant du directeur général de l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle et le directeur régional chargé des affaires d’Asie-Pacifique du Comité international de la Croix-Rouge. De plus, le responsable du PCV a eu une séance de travail avec le Bureau de l’ONU à Genève et une réunion avec le maire de Berne, Alec von Graffenried.

Au cours des rencontres, les partenaires suisses et onusiens ont hautement apprécié la visite de travail de la délégation du PCV, affirmant que cette visite contribue considérablement au renforcement et à l'approfondissement de la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays et à la coopération du Vietnam avec l'ONU.

Photo : VNA

Les partenaires attachent une grande importance à la position et au rôle du Parti communiste du Vietnam et du Vietnam, en particulier aux succès dans la réponse à la pandémie de COVID-19 et au développement socio-économique ces deux dernières années, en souhaitant renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation, de la communication, de la culture, de l'éducation et de la formation, de la gestion et du développement urbains et de l'humanité.

En particulier, les dirigeants de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (WIPO) et des médias de l'ONU souhaitent coopérer avec le Vietnam dans la lutte contre les fausses nouvelles, les droits de propriété intellectuelle et le droit d'auteur.

Nguyen Trong Nghia a affirmé le souhait du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et la politique du PCV de renforcer et de promouvoir les relations avec les partis communistes et de gauche fraternnels des pays dans un contexte international de plus en plus complexe.

Nguyen Trong Nghia a également affirmé des orientations majeures sur la promotion de la coopération entre le Vietnam et les partenaires suisses et onusiens dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation, de la propriété intellectuelle, de l'éducation et de la formation, et de la culture, le domaine humanitaire, afin d'approfondir davantage l'amitié et la coopération bilatérales entre le Vietnam et la Suisse ainsi que d'intensifier et d'élever le niveau de la diplomatie multilatérale.

Dans le cadre de sa visite, la délégation du PCV a également une séance de travail avec l'Ambassade du Vietnam en Suisse et la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU à Genève.

A cette occasion, Le Hai Binh, membre suppléant du Comité central du Parti, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, a reçu Anna Polilikeit, chef du Département des relations extérieures du Parti suisse du Travail. Les deux parties ont discuté du renforcement de l'amitié et de la coopération traditionnelles entre les deux Partis dans le nouveau contexte. - VNA