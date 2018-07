Hanoi, 6 juillet (VNA) –Sur invitation du Front Farabundo Marti de Libération nationale (FMLN), au pouvoir, une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par le secrétaire du Comité central (CC), chef de la Commission centrale des Affaires intérieures du PCV Phan Dinh Trac a effectué une visite de travail du 3 au 6 juillet à l’El Salvador.

Entrevue entre la délégation du PCV et le président salvadorien Salvador Sanchez Ceren. Photo : VNA

Phan Dinh Trac qui est aussi chef adjoint permanent du Comité national de prévention et de lutte contre la corruption a eu une entrevue avec le président salvadorien Salvador Sanchez Ceren, un entretien avec le secrétaire général du FMLN Medardo Gonzalez et le secrétaire général adjoint du FMLN Norma Guevara.

Il a également travaillé avec le président du Comité de l’Etat sur la promotion des investissements et des exportations Sigfrido Reyes et d’autres responsables des ministères de ce pays.

Lors des rencontres, Phan Dinh Trac a souligné que le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens saluent la solidarité, l’amitié de l’El Salvador pour le Vietnam dans l’œuvre de la lutte pour l’indépendance d’hier et dans celle d’édification nationale d’aujourd’hui.

Il a affirmé que le Vietnam souhaitait consolider et renforcer les relations traditionnelles avec le FMLN, l’Etat et le peuple de l’El Salvador.

Le président salvadorien Salvador Sanchez Ceren et des dirigeants du FMLN ont remercié le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens pour leurs aides pour le FMLM, affirmant le souhait de consolider et d’approfondir les relations traditionnelles entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples, notamment dans l’échange des expériences dans la gestion socioéconomique, le travail d’édification du Parti…

L’ambassadeur du Vietnam au Mexique et à l’El Salvador Nguyên Hoai Duong a présenté ses lettres de créance au président salvadorien Salvador Sanchez Ceren et participé aux activités de la délégation vietnamienne. - VNA