Mme Truong Thi Mai, membre du Bureau politique du Secrétariat et chef de la Commission de mobilisation auprès des masses du Comité central du PCV et le deuxième secrétaire du CC du Parti communiste de Cuba (PCC), José Ramón Machado Ventura (Photo: VNA)



La Havane, 8 février (VNA) - Le Parti communiste du Vietnam (PCV), l'État et le peuple vietnamiens soutiennent la lutte pour mettre un terme immédiat et inconditionnel à l’embargo économique, commercial et financier absurde imposé à Cuba.

C'est ce qu'a déclaré Mme Truong Thi Mai, membre du Bureau politique du Secrétariat et chef de la Commission de mobilisation auprès des masses du Comité central du PCV. lors des réunions avec le président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández; le deuxième secrétaire du CC du Parti communiste de Cuba (PCC), José Ramón Machado Ventura; et la membre du Bureau politique et secrétaire générale du Comité national de la Fédération des femmes cubaines, Teresa María Amarelle Boué.

Lors de ces rencontres, Mme Truong Thi Mai, qui conclura samedi sa visite de cinq jours à Cuba, a félicité le Parti communiste, l'État et le peuple cubain pour les progrès accomplis dans la mise à jour du modèle socioéconomique.

Dans le même temps, la présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba a exprimé sa conviction que sous la direction du PCC, le peuple frère obtiendrait de plus grands succès dans la construction du socialisme.

Le PCV, l'Etat et le peuple vietnamiens feront tout leur possible pour renforcer et approfondir les relations d'amitié traditionnelles avec Cuba, cultivées par les présidents Ho Chi Minh et Fidel Castro, a-t-elle déclaré, tout en réitérant le soutien constant de Hanoi à la cause révolutionnaire juste de Cuba.

Les dirigeants cubains ont remercié le Vietnam en tant qu'invité d'honneur à la 29e Foire internationale du livre de La Havane, le considérant comme le début d'une série d'activités commémoratives pour le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Ils ont également affirmé l'importance que Cuba prenait en considération les relations avec le Vietnam et ont exprimé leur détermination à promouvoir les liens d'amitié fraternelle et de coopération intégrale entre les deux parties.

Après avoir exprimé leur désir pour le PCV de mener à bien les congrès du Parti de tous les échelons qui font partie des préparatifs de son 13e Congrès national en 2021, ils ont remercié l'amitié et la solidarité étroites consacrées par le Parti, l'État et le peuple du Vietnam à la Révolution cubain.

Auparavant, lors de son intervention présentée, le 6 janvier, lors de l'inauguration de la 29e Foire internationale du livre de La Havane, Mme Truong Thi Mai a apprécié les préparatifs des services concernés de Cuba pour cette foir, malgré les difficultés causées par l’embargo.

En participant à l'événement en tant qu'invité d’honneur, le Vietnam considère cette activité comme une opportunité pour enrichir la compréhension et promouvoir les échanges culturels avec Cuba, a-t-elle déclaré.

Après l'ouverture, Mme Truong Thi Mai et les dirigeants cubains ont assisté à l'inauguration de l'espace d'exposition du Vietnam à la foire.

Durant son séjour, la délégation de haut niveau du PCV a rencontré des représentants du ministère de la Culture, de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples et de l'Association d'amitié Cuba-Vietnam.

Elle a également placé des offrandes florales sur les monuments du président Ho Chi Minh et du héros national José Martí, en plus de visiter l'ambassade du Vietnam à Cuba. -VNA