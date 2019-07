Hoang Binh Quan (gauche), membre du Comité central et président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, et le président des Philippines, Rodrigo Duterte. Photo : VNA



Manille (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Hoang Binh Quan, membre du Comité central et président de la Commission des relations extérieures du Comité central, a effectué du 27 au 30 juillet une visite officielle aux Philippines, sur invitation du président du Parti démocratique philippin-Pouvoir du peuple (PDP-Laban), Aquilino Koko Pimentel III.



Dans le cadre de cette visite, Hoang Binh Quan a eu une entrevue avec le président des Philippines, Rodrigo Duterte, également président d’honneur du PDP-Laban. En outre, il a eu un entretien avec le président du PDP-Laban, Aquilino Koko Pimentel III, et le vice-président du PDP-Laban, Alfonso Cusi, également ministre de l’Energie. Il a rencontré d’autres personnalités philippines, visité des instituts d’études et travaillé avec l’ambassade du Vietnam dans ce pays.



Lors de ses rencontres avec le président Rodrigo Duterte et des dirigeants du PDP-Laban, Hoang Binh Quan a déclaré souhaiter que les Philippines développent leur rôle de coordinateur des relations entre l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et la Chine pour la période 2019-2021. Féliciant le PDP-Laban pour avoir remporté les élections de mi-mandat en mai dernier, Hoang Binh Quan a proposé que le Vietnam et les Philippines renforcent leur coopération étroite au niveau de Parti, d’Etat et de parlement, ainsi que les échanges entre les habitants.



Les deux parties ont discuté des mesures propres à développer les relations bilatérales en tous domaines, outre des questions régionales et internationales.



Les dirigeants philippins ont déclaré apprécier le développement du partenariat stratégique entre leur pays et le Vietnam en tous domaines. Ils ont adressé leurs remerciements aux pêcheurs vietnamiens qui avaient sauvé 22 pêcheurs philippins en détresse en mer en juin dernier.



Ils ont souligné que les relations entre le PCV et le PDP-Laban constituaient une base solide pour la consolidation et le renforcement des liens et de la confiance politique entre les deux pays. Ils ont par ailleurs émis le souhait d’échanger des expériences liées à l’édification du Parti, de renforcer les échanges entre les jeunes et la coopération décentralisée.



Les dirigeants philippins ont affirmé être prêts à coopérer étroitement avec le Vietnam qui assumera en 2020 la présidence tournante de l’ASEAN et commencera également l’année prochaine son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. -VNA