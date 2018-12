Photo de famille entre les responsables de Ninh Binh et la délégation du Parti communiste japonais. Photo: VNA



Ninh Binh (VNA) - Le président du Comité central du Parti communiste japonais (PCJ), Shii Kazuo, à la tête d’une délégation du PJC, s’est rendu le 20 décembre à la province de Ninh Binh, au nord du pays.



Lors de la réception, la secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Thi Thanh, a informé les invités japonais des réalisations socio-économiques de la province, des travaux de l’édification du Parti et du renforcement du système politique de la localité.



Elle a apprécié les contributions des entreprises japonaises en activité sur son sol à ces réalisations, en particulier l'agence d'architecture japonaise Nikken Sekkei qui a aidé la localité à élaborer un projet de planification urbaine d’ici 2020, vision pour 2050.



Ninh Binh a établi les relations de jumelage avec la ville d'Okayama, a-t-elle déclaré, souhaitant que, lors de cette visite, les délégués du PCJ aident à présenter l’image de Ninh Binh au peuple japonais, contribuant ainsi à promouvoir l'amitié entre les deux Partis et les deux peuples.



Elle a dit que le Comité provincial du PCV de Ninh Binh était ravi de la bonne relation entre les deux Partis pendant plus d'un demi-siècle.



Shii Kazuo s'est dit satisfait de l'accueil chaleureux de Ninh Binh, affirmant que c'était la troisième fois qu'il se rendait au Vietnam.



Il a déclaré que les visites lui avaient laissé une profonde impression lors que le Vietnam avait connu un développement rapide, en matière socio-économique, mais également des acquis dans la réduction de la pauvreté.



Le même jour, la délégation japonaise a visité le complexe d’écotourisme de Trang An, patrimoine culturel et naturel mondial. Shii Kazuo a suggéré à la province de produire un reportage sur le paysage et l’homme de Ninh Binh pour présenter au peuple japonais. -VNA