Hanoi (VNA) - La délégation de haut rang du Parti communiste du Vietnam, conduite par Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef du Comité central des affaires intérieures, chef adjoint du Comité permanent du Comité de pilotage national sur la prévention et la lutte contre la corruption et des phénomènes négatifs, a effectué une visite de travail du 19 au 22 octobre au Chili.

Phan Dinh Trac (droite) et la ministre de la Défense Maya Fernández Allende. Photo : VNA

Pendant son séjour au Chili, Phan Dinh Trac a eu une entrevue avec le secrétaire général du Parti communiste chilien et des séances de travail avec le président du Bureau présidentiel du Chili, Ana Lya Uriarte, la ministre de la Défense Maya Fernández Allende, le ministre p.i des Affaires étrangères, Ximena Fuentes et d’autres responsables chiliens.

Lors des rencontres, Phan Dinh Trac a affirmé la politique conséquente du Vietnam dans la mise en œuvre de la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures et l’intégration internationale active.



Il s’est réjoui du bon développement des relations d’amitié, et de coopération Vietnam-Chili, cultivés par les présidents Hô Chi Minh et Salvador Allende.

Il a estimé que les relations d’amitié traditionnelles et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Chili se développent vigoureusement pour les intérêts des deux pays, contribuant à la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde.



Hautement appréciant la visite de la délégation du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général du Parti communiste chilien Lautaro Carmona et les responsables des ministères et des organes du Chili ont a exprimé sa conviction que la visite contribuerait à promouvoir davantage l'amitié et la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et les Partis politiques de la coalition de gauche au pouvoir au Chili, entre les États, les gouvernements et les peuples du Chili et du Vietnam.

Lors de l'entretien avec une délégation du Parti communiste chilien. Photo : VNA

S'exprimant lors des séances de travail, les dirigeants des partis politiques et des organes du gouvernement chilien ont exprimé leur joie devant les bons développements du partenariat intégral entre les deux pays et proposé des mesures spécifiques pour promouvoir davantage les relations bilatérales, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, ainsi que la coopération avec le Parti communiste du Vietnam dans les temps à venir.

Les deux parties sont convenues de renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux, de maintenir les mécanismes de consultation bilatérale, de se coordonner pour proposer des mesures visant à accroître la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux et de promouvoir les échanges culturels et économiques afin de porter les bonnes relations entre les deux pays à une nouvelle étape de développement.

Après la visite au Chili, la délégation de haut rang du Parti communiste du Vietnam se rendra en Argentine. - VNA