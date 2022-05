Vientiane, 31 mai (VNA) – Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de sa Commission d'organisation, dirige une délégation vietnamienne de haut rang qui se rend du 30 mai à 1er juin au Laos.

Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) reçue par le secrétaire général du Parti et président du Laos Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

La visite est effectuée à l'invitation de Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) et chef de sa Commission d'organisation.Truong Thi Mai et sa suite ont été reçus par le secrétaire général du Parti et président du Laos Thongloun Sisoulith, le Premier ministre Phankham Viphavanh et le président de l'Assemblée nationale Saysomphone Phomvihane.Lors des rencontres, le responsable vietnamien a transmis les salutations du secrétaire général du Parti vietnamien Nguyen Phu Trong, du président Nguyen Xuan Phuc, du Premier ministre Pham Minh Chinh et du président de l'AN Vuong Dinh Hue aux dirigeants lao.Truong Thi Mai a félicité le Laos pour les grandes réalisations intégrales que le pays a enregistrées au cours des 35 dernières années de réforme et dans la mise en œuvre de la Résolution adoptée lors du 11e Congrès du Parti et du 9e plan quinquennal de développement socio-économique.Elle a affirmé le soutien du Vietnam à la cause de la réforme dans le pays voisin et a exprimé son espoir que sous la direction du PRPL, la gestion du gouvernement lao et la supervision de l'AN, le peuple lao récoltera de plus grandes réalisations.Truong Thi Mai a noté avec plaisir le développement continu de la solidarité spéciale Vietnam-Laos dans tous les domaines, et a remercié le Laos pour son soutien au Vietnam lors des luttes passées pour l'indépendance nationale et la réunification, ainsi que pour la cause actuelle de la construction et de la défense nationales.La responsable a cité le point de vue du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong sur l'importance de la solidarité spéciale et la nécessité d'accroître l'efficacité de la coopération bilatérale dans différents domaines.Informant les dirigeants lao des résultats de ses entretiens avec Sisay Leudetmounsone, Truong Thi Mai a déclaré que la Commission d'organisation du Comité central du PCV est prête à travailler avec son homologue lao pour améliorer l'échange d'informations et d'expériences dans la construction du Parti, et se coordonner étroitement pour mettre en œuvre les accords qu'ils ont conclus, et d'autres entre les deux Parties et pays.Pour leur part, les dirigeants laotiens ont déclaré que la visite de Truong Thi Mai, qui a lieu dans le cadre de l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos 2022, démontre clairement la relation.Ils ont félicité le Vietnam pour ses réalisations au cours des dernières années, en particulier dans la lutte contre le COVID-19, la réouverture socio-économique et l'intégration internationale, ainsi que pour l'organisation réussie par le pays des 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) au début du mois.Les hôtes ont exprimé leur espoir que sous la direction du PCV, le peuple vietnamien obtiendra plus de progrès dans la réforme et concrétisera avec succès la Résolution adoptée lors du 13e Congrès du Parti national.Ils ont remercié le Vietnam pour son soutien important, précieux, sincère, efficace et opportun au Laos au cours des dernières années.Les commissions d'organisation devraient intensifier le partage d'informations et d'expériences dans la construction du parti et du système politique, l'organisation de l'appareil et la formation du personnel, ont-ils suggéré.Les dirigeants se sont engagés à faire tout leur possible, avec le Vietnam, pour préserver et promouvoir la solidarité particulière, et ont suggéré aux deux parties de se coordonner dans la mise en œuvre des accords conclus, de travailler pour améliorer l'efficacité de la collaboration, en particulier dans l'économie, le commerce et l'investissement, et organiser des activités marquant l'Année de la solidarité et de l'amitié.Ils ont demandé à Truong Thi Mai de transmettre leurs salutations au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et à d'autres hauts dirigeants vietnamiens.Au cours de leurs entretiens plus tôt dans la même journée, Truong Thi Mai et son homologue lao Sisay Leudetmounsone se sont informés de la situation de chaque Partie et de chaque pays, et ont passé en revue la coopération entre les deux commissions.Ils ont discuté des orientations de coopération à venir pour contribuer à la mise en œuvre des Résolutions du Parti dans chaque pays.Dans le cadre de sa visite au Laos, la délégation vietnamienne a rendu un hommage au président Kaysone Phomvihane et aux martyrs lao de Vientiane, et s'est rendue à l'ambassade du Vietnam à Vientiane.- VNA