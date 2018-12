Kiev (VNA) - Une délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique, conduite par le colonel Dao Xuan Lan, chef adjoint du Département des relations extérieures, a récemment effectué une visite de travail en Ukraine.



Durant son séjour dans ce pays, la délégation vietnamienne a eu des séances de travail avec le service de sécurité, le service de la migration et celui des gardes-frontières de l'Ukraine, l'ambassade du Vietnam et les associations des Vietnamiens des villes de Kiev et d'Odessa.



L'ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyen Anh Tuan, a remercié les dirigeants du ministère de la Sécurité publique, du Département des relations extérieures d'avoir coopéré avec l'ambassade pour mener à bien ses tâches principales en 2018.



Il a souligné que la visite de la délégation vietnamienne avait aidé les organismes compétents des deux pays à discuter des tâches professionnelles, ainsi que les associations des Vietnamiens de Kiev et d’Odessa à chercher des solutions pour régler leurs problèmes actuels. -VNA