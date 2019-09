Bangkok (VNA) – Le vice-président et secrétaire général du comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hâu A Lênh, en visite de travail du 26 au 30 septembre en Thaïlande, et le deuxième vice-président de la Chambre des représentants de la Thaïlande, Supachai Phosu, ont plaidé jeudi 26 septembre à Bangkok pour le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays.

Le vice-président et secrétaire général du comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hâu A Lênh (centre) et le deuxième vice-président de la Chambre des représentants de la Thaïlande, Supachai Phosu, le 26 septembre à Bangkok. Photo : VNA

Lors de leur rencontre, les deux parties ont échangé des informations sur la situation de chaque pays durant ces derniers temps et ont apprécié les résultats de la coopération entre les deux pays dans les domaines aussi divers que la politique, le commerce, l’investissement, la culture, l’éducation, la défense, la sécurité et les affaires étrangères.Elles ont estimé que les deux pays devraient continuer à accroître leur coopération dans tous les domaines pour promouvoir leurs potentialités et avantages pour le développement prospère de chacun et renforcer davantage le partenariat stratégique entre le Vietnam et la Thaïlande.Supachai Phosu a qualifié de franc succès la visite officielle en Thaïlande de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam et sa participation à la 40e assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), en août dernier. Il a aussi beaucoup estimé la communauté des Thailandais d’origine vietnamienne soudée, laborieuse qui contribue au développement économique du royaume.Vendredi 27 septembre, Hâu A Lênh a rencontré le premier président de l’Association d’amitié Thaïlande-Vietnam, Prapansak Bhatayanond. Les deux parties ont affirmé le rôle des Associations d’amitié Thaïlande-Vietnam et Vietnam-Thaïlande dans la promotion de la diplomatie populaire et le renforcement de la compréhension et de la coopération entre les deux pays. – VNA