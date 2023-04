Séminaire sur le travail du Conseil populaire. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, une délégation du Conseil populaire de Hanoï a eu le 21 avril des rencontres avec des personnalités du Laos.



La délégation de Hanoï est conduite par Phung Thi Hong Ha, vice-présidente permanente du Conseil populaire municipal.



Elle a rendu des visites de courtoisie à Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de Vientiane, et à Khambay Damlath, membre du Comité central du PPRL, vice-président de l’Assemblée nationale du Laos.



Lors des rencontres, Phung Thi Hong Ha a affirmé que Hanoï accordait toujours une grande priorité au développement de son amitié et de sa coopération avec les localités du Laos, en particulier la capitale Vientiane.



De leur côté, Anouphap Tounalom et Khambay Damlath ont émis le souhait que les deux capitales continuent de développer leurs relations étroites pour un développement commun.



Le même jour, la délégation de Hanoï a assisté à un séminaire sur le développement de zones de matières premières et les liens dans la commercialisation de produits entre Hanoï et Vientiane. Elle a également assisté à la signature d’un protocole d’accord entre le Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Hanoï et le Département du Travail et de la Protection sociale de Vientiane. -VNA