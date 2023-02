Photo : VNA

Quang Ninh (VNA)- Une délégation du Comité du Parti de la ville de Dongxing (Région autonome Zhuang du Guangxi, Chine), conduite par son secrétaire Peng Shaoguan, est arrivée dans la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord) pour assister aux activités de célébration du 93e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février 1930).

Il s'agit de la première activité d'échange direct entre les deux localités après près de 3 ans d'interruption à cause de la pandémie de COVID-19.

Peng Shaoguan a souhaité continuer à renforcer davantage les relations de coopération intégrale et durable entre les deux localités et les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, du tourisme, des services, de la culture, des sports…

Pour sa part, le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Mong Cai, Hoang Ba Nam, a souligné que Mong Cai et Dongxing avaient fait des efforts pour promouvoir des relations d'amitié bilatérales et la bonne coopération dans tous les domaines.

Les deux parties ont échangé et discuté des contenus liés à la coordination dans la gestion des frontières, à la prévention et au contrôle de la criminalité et de la contrebande, à la création de meilleures conditions aux activités commerciales des résidents frontaliers, à la relance des activités touristiques ; à la coopération dans la prévention et le contrôle de COVID-19 ; à l’échange d'expériences dans l’édification du Parti ; et à la construction de la zone de coopération économique bilatérale Mong Cai - Dongxing.

A cette occasion, la délégation de la ville de Dongxing a visité l'autoroute Van Don - Mong Cai, mise en service en septembre 2022.-VNA