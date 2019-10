La secrétaire adjointe permanente du Comité municipal du Parti, Ngo Thi Thanh Hang travaille avec le chef du Département Asie-Pacifique du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Elard Alberto Escala Sanchez-Barreto (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - Du 19 au 30 octobre, une délégation de Hanoï, conduite par la secrétaire adjointe permanente du Comité municipal du Parti, Ngo Thi Thanh Hang, a effectué des visites officielles en Argentine et au Pérou pour renforcer l’amitié et élargir la coopération avec les pays d’Amérique du Sud.

Lors de sa visite en Argentine, la délégation hanoïenne a rencontré le secrétaire général du Parti communiste argentin, Victor Gorodeki Kot. S'exprimant lors de la rencontre, Ngo Thi Thanh Hang a dit que Vietnam avait toujours affirmé la position cohérente du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens en faveur du renforcement constant de l'amitié et de la solidarité entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste de l'Argentine, ainsi que le peuple argentin.

Pour sa part, le secrétaire général Gorodeki Kot a affirmé la solidarité des communistes argentins avec le Parti communiste et le peuple vietnamien.

Les deux parties ont également convenu de continuer à promouvoir les activités de propagande, en échangeant leurs expériences théoriques et pratiques sur le rôle du Parti communiste dans chaque pays dans le contexte de situations internationales et régionales en constante évolution, affirmant le soutien des deux parties aux mouvements progressistes dans les enceintes internationales et régionales.

Lors d’une séance de travail avec les responsables de la ville de Buenos Aires, Mme Ngo Thi Thanh Hang a déclaré que le Vietnam et l'Argentine mettaient en place de nombreux mécanismes de coopération bilatéraux pour promouvoir les investissements, le commerce, le tourisme, l’agriculture, etc., condition favorable pour la ville de Hanoï à promouvoir la coopération avec la ville de Buenos Aires en particulier et avec l’Argentine en général. L’administration de la ville de Hanoï a coopéré avec l'ambassade d'Argentine au Vietnam pour organiser de nombreuses activités d'échanges culturels et artistiques afin d'aider les citoyens de la capitale à mieux comprendre les caractéristiques de la culture argentine. La partie vietnamienne souhaite que la ville de Buenos Aires soutienne les activités de promotion et les relations entre le monde des affaires local et Hanoï, améliorant ainsi l'efficacité de la coopération en matière d'investissement, de commerce et de tourisme entre les deux côtés.

Les deux parties ont convenu de maintenir régulièrement l'échange d'informations afin de mettre à jour et de planifier la mise en œuvre d'activités de promotion de la coopération touristique dans les années à venir, de discuter des mesures visant à promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement entre Hanoï et ses partenaires en Argentine, par le biais des ambassades de chaque pays, afin de relier les activités d'échange entre Hanoï et Buenos Aires.

La délégation a également eu des contacts avec le ministère argentin de l'agriculture et visité certains modèles de tourisme durable et de développement culturel à Buenos Aires, déposé une gerbe devant le monument du Président Ho Chi Minh sur la place "République socialiste du Vietnam" dans le 12e arrondissement, capitale de Buenos Aires.

Au Pérou, la délégation hanoïenne a rencontré le secrétaire général adjoint du Parti communiste péruvien, Arturo Ayala, et le chef de la Commission des des affaires étrangères du Parti communiste péruvien, Marco Medina. Les deux parties ont discuté de la situation du développement socio-économique, partagé leurs expériences en matière de construction de partis, ainsi que de questions d'intérêt commun pour la région et le monde. La secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti de Hanoï a exprimé le souhait que les parties continuent à renforcer leurs relations de solidarité, améliorer l’efficacité de la coopération entre les parties pour la cause révolutionnaire commune.

La délégation a rencontré le chef du Département Asie-Pacifique du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Elard Alberto Escala Sanchez-Barreto. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les relations bilatérales, soulignant que le 25e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques par les deux pays en novembre prochain constituera une étape importante, ouvrant la voie à de nouvelles étapes de développement des relations bilatérales. Mme Ngo Thi Thanh Hang a déclaré que Hanoï attachait toujours une importance aux relations d’amitié et de coopération avec les capitales et les villes des pays du monde entier, dont le Pérou. Dans les temps à venir, sur la base des bonnes relations actuelles, les deux parties espèrent mettre en œuvre des programmes de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et d’autres domaines d’intérêt commun. -VNA