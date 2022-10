Des représentants de la communauté des Vietnamiens aux États-Unis rencontrent le Premier ministre Pham Minh Chinh en mai 2022. Photo: VNA





Hanoï (VNA) - Une délégation du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, a récemment effectué une visite de travail aux Etats-Unis.

Lors de son séjour aux Etats-Unis, la délégation vietnamienne a eu une séance de travail avec des représentants de l'Association des jeunes et étudiants du Vietnam à New York et a rencontré le personnel vietnamien travaillant au Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU à New York.

Lors de la rencontre avec les représentants du Vietnam travaillant au Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu a suggéré de se concentrer sur les mesures susceptibles d'amener de plus en plus de Vietnamiens à travailler dans les organisations onusiennes, affirmant et diffusant ainsi les valeurs et l'identité du Vietnam dans le monde.

A San Francisco, la délégation a eu une séance de travail avec l’adjoint au Maire de San Francisco, chargé des affaires internationales et du commerce, Mark Chandler.

La délégation a proposé de promouvoir la coopération notamment dans les domaines de l'investissement, du commerce, de l'éducation, la poursuite de la promotion des relations de jumelage entre San Francisco et Ho Chi Minh-Ville et d'autres localités du Vietnam…

La délégation a exprimé l'espoir que les autorités de la ville continueraient à soutenir la communauté vietnamienne de San Francisco.

M. Mark Chandler a souhaité promouvoir les relations de coopération entre le Vietnam et États-Unis ainsi qu’entre le Vietnam et San Francisco dans les temps à venir.

Il s'est engagé à continuer de créer des conditions favorables pour soutenir le développement de la communauté vietnamienne de sa ville.

A cette occasion, la délégation vietnamienne a également rencontré un certain nombre d'experts étrangers, d'intellectuels et d'hommes d'affaires à San Francisco et dans ses environs.-VNA.