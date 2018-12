Buenos Aires (VNA) – Une délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par la vice-présidente de la Commission de la Culture, de l’Education et des Adolescents Ngo Thi Minh, a effectué une visite de travail du 10 au 15 décembre en Argentine.

Durant leur séjour dans ce pays, les responsables vietnamiens sont allés saluer des dirigeants du Sénat, ont travaillé avec le Conseil de la Culture, de l’Education du Sénat, l’organe législatif de Buenos Aires, le groupe des députés d’amitié Argentine-Vietnam et l’Institut de la Culture Argentine-Vietnam.

Lors de ces rencontres, les députés argentins ont souligné que le Vietnam était toujours l’un des premiers partenaires de l’Argentine en Asie et que l’Argentine souhaitait élargir sa coopération avec le Vietnam. Ils ont loué les acquis obtenus par le peuple vietnamien durant sa lutte pour la libération nationale d’hier et dans son processus d’édification du pays d’aujourd’hui. La politique d’ouverture a permis au Vietnam de se développer fortement, d’apporter des intérêts concrets au peuple et de rehausser sa position sur la scène internationale.

Ngo Thi Minh a précisé que les deux pays entretenaient de bonnes relations d’amitié, de solidarité et d’entraide. Le Vietnam s’intéresse toujours et souhaite le renforcement de ses relations multisectorielles avec l’Argentine, a-t-elle ajouté.

Les deux parties ont partagé des expériences dans les activités culturelles et éducationnelles, les affaires liées à la jeunesse, ainsi que des mesures pour resserrer les liens dans le futur.

Les responsables sont aussi allées fleurir le Mémorial du Président Ho Chi Minh à Buenos Aires et se sont rendus à l’ambassade du Vietnam. -VNA