Une délégation de la ville de Hanoi en visite de travail en Irlande.

Hanoi (VNA) - Du 2 au 12 mai, une délégation de haut niveau de Hanoi dirigée par Nguyen Thi Bich Ngoc, secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti et présidente du Conseil populaire municipal a effectué une visite de travail en Irlande.

Dans la capitale Dublin, la délégation de Hanoi a travaillé avec des institutions d'enseignement et de formation de la ville, visité l’Université Trinity College Dublin, et exploré le travail de gestion des patrimoines culturels...

Lors d’une séance de travail avec Nial Ring, maire de Dublin, Mme Nguyen Thi Bich Ngoc, a indiqué que ces derniers temps, les relations entre le Vietnam et l'Irlande s’étaient fortement développées. Depuis l'établissement de relations diplomatiques officielles entre les deux pays (en 1996), Hanoi a toujours voulu développer les relations d'amitié et de coopération avec Dublin, contribuant ainsi au développement de l'amitié entre les deux pays.

À cette occasion, Mme Nguyen Thi Bich Ngoc a également présenté au maire un aperçu de la capitale vietnamienne, l'une des 17 plus grandes capitales du monde, qui compte actuellement plus de 9,5 millions d'habitants. Au cours des dernières années, l'économie de Hanoi a toujours connu une croissance soutenue. Le PIB par habitant a atteint 4080 USD/personne en 2018, soit 1,12 fois plus qu'en 2015. En 2018, l’attrait des investissements directs étrangers de la ville a atteint 7,5 milliards d’USD, au premier rang dans le pays et au plus haut depuis que le Vietnam a mis en œuvre la politique visant à attirer les investissements étrangers. Le chiffre d'affaires à l'exportation a également augmenté en 2018 de 21,6%, dépassant l'objectif fixé.

La présidente du Conseil populaire municipal a souligné que, dans les années à venir, l’administration de la ville a fixé l’objectif de faire de Hanoi une ville verte, civilisée et moderne pour construire une ville intelligente et conserver le titre « Ville pour la paix », maintenir une vitesse de développement rapide et durable. Les autorités municipales s’efforcent toujours d’améliorer l'environnement des investissements, en accompagnant les entreprises et en développant l'économie privée pour en faire une force motrice importante dans la structure économique de la capitale, améliorer l'efficacité et la qualité de la gestion par l'État en matière de construction urbaine et de protection de l'environnement.

En outre, la ville de Hanoi développera également une agriculture moderne, construira de nouvelles zones rurales et améliorera la qualité de vie des habitants des zones rurales. En particulier, Hanoi a pour priorité d'élargir le développement de la production agricole de haute technologie.

En particulier, avec une histoire de plus de 1000 ans, la ville de Hanoi possède un trésor de patrimoine culturel architectural et monumental. Dans le contexte d'urbanisation rapide et forte aujourd'hui, la ville est très intéressée par la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine afin de préserver la beauté ancienne de la capitale et d'attirer les touristes et améliorer la vie des populations.

Par conséquent, Mme Nguyen Thi Bich Ngoc a proposé à Dublin de favoriser la coopération dans les domaines de l'agriculture, du transfert de technologie et de la formation. "Grâce à son fort potentiel, Hanoi promet d'être une destination d'investissement économique attrayante pour des localités étrangères, y compris Dublin", a-t-elle déclaré.

Le maire de Dublin, Nial Ring, a affirmé charger les agences de la ville d'élaborer des plans spécifiques pour renforcer la coopération et échanger davantage d'expériences en matière de développement du tourisme et de développement de l'agriculture high-tech... -VNA