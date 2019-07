U Thien Oo, président de la Commission des finances et membre de la Commission de l’économie de la LND et Mme Tong Thi Phong, membre du Bureau Politique, vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) –Sur invitation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), une haute délégation de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) du Myanmar, dirigée par U Thien Oo, président de la Commission des finances et membre de la Commission de l’économie de la LND, effectue une visite au Vietnam du 1er au 5 juillet.Mercredi 3 juillet à Hanoï, Mme Tong Thi Phong, membre du Bureau Politique, vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale du Vietnam, a reçu les hôtes birmans.Elle s’est réjouie du développement fructueux des relations bilatérales multiformes, souhaitant qu’en tant que Parti au pouvoir, la LND continue de contribuer au renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans l'économie, le commerce et les investissements. Elle a demandé aux deux parties de resserrer les liens entre les deux organes législatifs afin de superviser la mise en œuvre des accords conclus par les deux gouvernements.Pour sa part, U Thein Oo, a affirmé que la LND contribuerait activement au resserrement des relations entre les parlementaires birmans et vietnamiens comme entre les deux organes législatifs.Auparavant, une délégation du PCV, présidée par le président de la Commission des relations extérieures du PCV, Hoang Binh Quan, avait eu un entretien avec les responsables de la LND.Les deux parties se sont informées de la situation de leurs Partis et pays respectifs, tout en discutant de mesures concrètes pour renforcer les relations bilatérales dans le futur.Hoang Binh Quan a déclaré que le PCV était prêt à partager ses expériences avec la LND dans les domaines de l’édification du Parti, de la formation de jeunes membres du Parti et de l'élaboration de stratégies et de politiques de développement économique.U Thein Oo a souligné que le Myanmar déploierait des efforts, de concert avec le Vietnam, pour intensifier les relations entre les deux Partis et les deux pays.La délégation de la LND a aussi rencontré des représentants de la Commission de l’économie du Comité central du Parti, des ministères de l’Agriculture et du Développement rural ; des Transports ; de l’Industrie et du Commerce et de l’Association d’amitié Vietnam-Myanmar. Ils ont également visité la province de Ninh Binh au Nord et certains établissements économiques et culturels du Vietnam. -VNA