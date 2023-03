Mexico (VNA) - Le vice-secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Hô Hai, a exprimé le souhait de renforcer les liens entre le Mexique et le Vietnam, et entre le Mexique et Hô Chi Minh-Ville en particulier, soulignant que la mégapole du Sud salue toujours les délégations mexicaines et offre tout le soutien possible aux entreprises mexicaines.

La délégation de Hô Chi Minh-Ville en visite de travail au Mexique. Photo: SGGP

Lors de sa rencontre avec Alfredo Femat Bañuelos, membre du Bureau politique du Parti du travail du Méxique (PT) et président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés mexicaine, il a déclaré que l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville souhaite contribuer au maintien et au renforcement des bonnes relations entre le Parti communiste du Vietnam et le PT.Il a estimé qu’après sa visite du 22 au 27 mars au Mexique, les deux parties continueront à organiser des programmes et des événements pour promouvoir les échanges culturels et touristiques entre Hô Chi Minh-Ville et le Mexique.Alfredo Femat Bañuelos a pour sa part déclaré que le Mexique souhaite intensifier les programmes de coopération entre les deux Partis en général et avec Hô Chi Minh-Ville en particulier, notamment en matière d’acupuncture et de formation du personnel.Il a déclaré que de tels programmes non seulement propagent les images du Vietnam au Mexique et en Amérique latine, mais améliorent également la réputation du PT aux niveaux national et régional.Il s’est engagé à continuer d’élargir la coopération bilatérale à d’autres domaines importants tels que l’économie et l’investissement dans un proche avenir.Travaillant avec le secrétaire au développement économique de Mexico, Fadlala Akabani Hneide, Nguyên Hô Hai a invité les deux villes à offrir tout le soutien possible à leurs entreprises pour accéder aux marchés de l’autre et profiter des avantages apportés par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) dont les deux pays sont membres.Souhaitant intensifier les liens avec Hô Chi Minh-Ville, Fadlala Akabani Hneide a suggéré aux deux parties de discuter des politiques de soutien aux petites et moyennes entreprises et d’apprendre des expériences de l’autre sur des questions telles que la formation de la main-d’œuvre.Lors d’une autre séance de travail avec la directrice de la Division des affaires étrangères du ministère mexicain de la Culture, Ariana Aymerich Ordónez, Nguyên Hô Hai a informé que Hô Chi Minh-Ville s’était associée à l’ambassade du Mexique au Vietnam pour organiser des événements d’échange culturel, dont l’exposition "Explorer le Mexique" du célèbre peintre mexicain Diego Rodarte début mars et l’exposition de têtes colossales olmèques au Musée des beaux-arts de la ville.Il a demandé au ministère mexicain de la Culture de créer les conditions pour que Hô Chi Minh-Ville lance des activités d’échange culturel au Mexique.Ariana Aymerich Ordónez a également suggéré que les deux parties continuent de travailler en étroite collaboration pour renforcer les échanges culturels bilatéraux.Auparavant, la délégation vietnamienne avait effectué un voyage de travail dans la ville de Guadalajara, capitale de l’État de Jalisto, au cours duquel elle avait tenu des séances de travail avec des autorités et des entreprises locales. – VNA