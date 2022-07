La délégation de Ho Chi Minh-Ville aux Etats-Unis. Photo : sggp.org.vn



Hanoï (VNA) - Une délégation d'Ho Chi Minh Ville, conduite par Phan Van Mai, président du Comité populaire de la ville, a effectué une visite de travail au NASDAQ à New York.

Il a exprimé son plaisir de visiter le NASDAQ, la plus grande et la plus ancienne bourse électronique au monde. Il a précisé que Ho Chi Minh-Ville visait actuellement à devenir un centre financier international, avec une variété de services financiers et la capacité de s'intégrer profondément aux marchés mondiaux.



Il a espéré que les experts du NASDAQ, avec leur expérience et leur compréhension approfondie du marché boursier américain en particulier et du marché international en général, soutiendront et partageront les leçons avec Ho Chi Minh-Ville. Il a souhaité que dans un proche avenir, les entreprises de la ville puissent être cotées au NASDAQ.



La délégation de Ho Chi Minh-Ville est ensuite partie à Los Angeles et a eu une séance de travail avec les dirigeants de l'aéroport de LAX pour apprendre et partager des expériences sur la planification des infrastructures autour de l'aéroport. LAX se classe 5ème dans la liste des aéroports les plus fréquentés au monde et Ho Chi Minh-Ville est le marché qui intéresse actuellement LAX. LAX cherche à déployer des vols directs vers Ho Chi Minh-Ville.

Photo : VNA





Lors de la séance de travail, les représentants d’organes d'Ho Chi Minh-Ville ont également discuté avec les dirigeants de l'aéroport de sujets tels que l’organisation du trafic reliant l'extérieur à l'aéroport ; les modèles d'application des technologies de l'information dans la mise en œuvre des services dans l'aéroport ; le transport de marchandises…Phan Van Mai a parlé du fonctionnement actuel de l'aéroport de Tan Son Nhat.

Les partages de LAX est très utile, aidant Ho Chi Minh-Ville à apprendre à gérer et à investir dans le développement de l'aéroport. La ville souhaite coopérer avec LAX dans l'avenir, dont l'ouverture des vols directs de Ho Chi Minh Ville à Los Angeles, a-t-il déclaré.

Le 20 juillet (heure locale), la délégation a poursuivi ses activités : travailler avec le maire adjoint de Los Angeles ; participer à une table ronde et à une diner de travail avec des entreprises américaines ; travailler avec Bechtel - la plus grande entreprise de construction aux Etats-Unis. -VNA