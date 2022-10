Phan Dinh Trac (gauche), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti et le ministre de l'Intérieur argentin Eduardo Enrique de Pedro. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - Une délégation de haut rang du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, a effectué une visite de travail du 22 au 26 octobre en Argentine.

Lors de son séjour en Argentine, la délégation vietnamienne a rencontré Axel Kicillof, vice-président permanent du Parti justicialiste (PJ), également gouverneur de la province de Buenos Aires ; et Federico Angelini, vice-président permanent de la Proposition républicaine (PRO).

Il s'est également entretenu avec Jorge Kreyness, membre du Bureau Politique et secrétaire chargé des relations extérieures du Comité central du Parti communiste argentin (PCA) ; et a eu des séances de travail avec le ministre de la Défense et conseiller principal du PJ Jorge Taiana, et le ministre de l'Intérieur argentin Eduardo Enrique de Pedro.

Photo: VNA

S'exprimant lors de ces rencontres, Phan Dinh Trac a appelé les deux pays à renforcer leurs liens dans tous les domaines, en particulier la politique, l'économie, la culture, la défense, la sécurité, la lutte contre la criminalité et d'autres domaines potentiels, et à travailler en étroite collaboration pour organiser des activités marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Pour leur part, les responsables argentins ont fait l'éloge des énormes réalisations du Vietnam et de sa réputation croissante dans le monde.

Photo: VNA

Les deux parties ont convenu des mesures pour développer les relations bilatérales de manière plus pratique et efficace, notamment l'échange de visites, le partage d'information et expérience, l'entraide lors des forums internationaux.

Ils ont également discuté de nombreuses questions internationales et régionales d'intérêt commun.-VNA