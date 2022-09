La délégation de la province de Binh Duong rend visite à une école primaire cubaine. Photo: VNA

La Havane (VNA) – Une délégation de la province de Binh Duong (Sud), conduite par Nguyen Hoang Thao, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, a effectué du 12 au 17 septembre une visite de travail à Cuba.



La délégation s’est rendue dans la province d'Artemisa où elle a rencontré des autorités locales et s’est informée des potentiels de cette localité. A cette occasion, Nguyen Hoang Thao a proposé que Binh Duong et Artemisa établissent des relations amicales.



Les représentants de Binh Duong ont également rendu visite à la Zone spéciale de développement de Mariel et rencontré des entreprises cubaines.



La délégation vietnamienne a eu en outre un entretien avec Ángel Arzuaga, chef adjoint du Département des relations internationales du Comité central du Parti communiste de Cuba, sur les possibilités d'élargir la coopération et l'assistance mutuelle.



A cette occasion, la province de Binh Duong a remis des dons d’un montant total de 45.000 dollars au Département des relations internationales du Comité central du Parti communiste de Cuba, à la province d'Artemisa et à certains écoles, hôpitaux, établissements et unités cubains.-VNA