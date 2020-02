Le chef de la Commission de l'économie du Comité central du Parti, Nguyên Van Binh (droite) et Michell Silk, assistant p.i du secrétaire au Trésor américain. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le chef de la Commission de l'économie du Comité central du Parti, Nguyên Van Binh, a reçu mercredi une délégation du Département américain du Trésor conduite par Michell Silk, assistant p.i du secrétaire au Trésor américain.

Selon Nguyen Van Binh, le Parti et l'État du Vietnam prennent en haute considération les relations avec les États-Unis, l'un des partenaires de premier rang du Vietnam et souhaitent développer le partenariat intégral de manière concrète et efficace.

Il a salué les initiatives américaines sur la coopération et l'investissement dans la région, contribuant à créer un moteur pour la croissance et le développement durable au Vietnam ainsi que dans les autres pays de la région.

Le Vietnam souhaite accélérer sa coopération avec les États-Unis dans le financement des infrastructures et de l'énergie, selon la convention ayant signée par les deux parties, a souligné Nguyen Van Binh.

Il a proposé à celles-ci de discuter pour donner des orientations de coopération dans les temps à venir.

Pour sa part, Michell Silk a exprimé sa forte impression devant la vision et les réalisations économiques obtenues du Parti et l'État vietnamiens. Il s'est engagé à collaborer étroitement avec le Parti et le gouvernement vietnamiens pour renforcer les relations entre les deux pays. -VNA