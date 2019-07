La conférence internationale sur la planification stratégique dans le développement de l’éducation Photo : internet

Hanoï (VNA)- Une conférence internationale sur la planification stratégique dans le développement de l’éducation a eu lieu le 4 juillet à Hanoi.

Organisé conjointement par le ministère vietnamien de l’Education et de la Formation, l’Institut des sciences éducationnelles du Vietnam et le Comité national de l’UNESCO Vietnam, l’événement a vu la participation de plus de 150 délégués qui sont des dirigeants, des décideurs politiques, des experts, des éducateurs vietnamiens et étrangers, des représentants des établissements de l’éducation et de la formation.

S’exprimant à cette conférence, le vice-ministre de l’Education et de la Formation, Nguyen Van Phuc a estimé qu’il existait des problèmes à régler dans l’éducation vietnamienne. Alors, pour une éducation de qualité, le système éducatif doit être renouvelé et favoriser au maximum aux apprenants, a-t-il souligné. Il a espéré que des expériences partagées par les délégués aideront le Vietnam à élaborer des stratégies éducationnelles efficaces et utiles, en faveur des générations d’élèves du présent et du futur.

Pour sa part, le représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, Michael Croft a souligné qu'il faudait avoir une vision à long terme dans l'élaboration des politiques pour l’éducation. Ainsi, il est nécessaire pour le Vietnam à apprendre des expériences des pays développés. Pour l’heure, l’UNESCO, l’UNICEF et des partenaires sont en train d'aider le ministère vietnamien de l’Education et de la Formation à connecter avec des experts de plusieurs domaines pour réaliser cette vision. Le Vietnam doit déterminer des éléments clés dans sa stratégie éducationnelle.

A cette occasion, les experts ont échangé des tendances du développement de l’éducation dans le monde, des stratégies éducationnelles dans certains pays et discuté des solutions d’approche, de l’élaboration des stratégies en la matière.-VNA