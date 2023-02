Hanoï (VNA) - Phùng Văn Hùng est un nom qui n'est plus étranger sur les réseaux sociaux. Le jeune homme possède environ un million de pièces anciennes et rares de différents pays, mais aussi un ensemble de pièces feng shui uniques.

Le collectionneur de monnaies Phùng Van Hùng, célèbre pour sa collection de pièces de monnaie antiques et ses billets rares. Photo : CVN

Né en 1990 et résident de Hanoï, Phùng Văn Hùng est connu sur Tik Tok grâce au travail qu’il mène sur les anciennes pièces de monnaie vietnamiennes ou étrangères. Ses clips attirent des millions de vues, le rendant célèbre sur les réseaux sociaux sous le surnom de "Hùng Bá - roi des monnaies". Il dirige la boutique "Tiên xua" (Monnaies anciennes).

Des collections uniques et rares

"Je me considère comme une personne à la une fibre nostalgique. Pendant ma scolarité, j'ai collectionné les timbres. Un jour, pendant mes études universitaires dans la capitale, j’ai visité au Musée de Hanoï où se trouvait une collection de monnaies. Cela a piqué ma curiosité, j’ai voulu savoir ce que valaient les monnaies anciennes et comment les obtenir. Depuis, j'ai commencé à collectionner différentes monnaies. Au départ, je suis allé en ligne et j'ai contacté des collectionneurs, mais je n’ai eu que très peu d'informations. Un jour, j'ai fait le tour du Vieux quartier de Hanoï, au magasin du 42 rue Hàng Bô. J’y ai rencontré M. Tuân qui m'a vendu des monnaies anciennes, les premières de ma collection", se souvient Hùng.

Et d'ajouter : "Aujourd’hui, ma collection est assez diversifiée : d’anciennes monnaies vietnamiennes (pièces et billets), des pièces feng shui, des billets étrangers, mais aussi des billets avec des numéros de série rares et significatifs".

Dans sa collection, les billets vietnamiens datent de la première moitié du XXe siècle jusqu’à la période indochinoise. Parmi eux, il y a le billet de 50 dôngs, le seul à l’image de l'Oncle Hô (Président Hô Chi Minh) souriant. Il y a aussi le billet de 2 sous - le plus petit du Vietnam -, le billet de 1 dông émis en 1946 - premier billet à l'image de l'Oncle Hô - ou encore le billet de cent piastres représentant un brûle-parfum, émis dans les trois pays d’Indochine.

Après tant d'efforts pour collectionner, Phùng Văn Hùng tient aujourd'hui dans ses mains plus d'un million de billets et pièces rares. Photo: CVN

En plus des papiers monnaies, le jeune homme possède également un grand nombre de pièces. Parmi elles, des pièces qui datent de 1945 : "Les pièces sont plus recherchées que les billets, notamment par les maîtres du feng shui parce qu’elles représentent les trois éléments du ciel, de la terre et de l'homme", selon lui.

Des voyages pour trouver les billets rares

"Au début, j'ai collectionné les monnaies anciennes pour assouvir ma passion. Plus tard, j'ai développé mes connaissances et découvert pourquoi ces papiers étaient imprimés à cette époque, pourquoi certains étaient verticaux, pourquoi il y avait l'image de l'Oncle Hô souriant, l’image de la récolte ou encore celle de la pagode au pilier unique… De là, j'ai compris les valeurs historique et culturelle de l'argent. Chaque jour ma passion grandit. Collectionner de l'argent n'est plus seulement un intérêt personnel de collectionneur. Je le fais aussi pour les valeurs historique et culturelle que représentent ces pièces et billets", partage-t-il.

Aujourd’hui, Hùng possède des billets vietnamiens avec des numéros de série très spécifiques, comme des dates de naissance ou des suites de chiffres similaires et porte bonheur. Sa collection dépasse les frontières car le jeune homme possède aussi une collection de billets étrangers. Il les conserve soigneusement dans des armoires étanches à l'humidité. Chaque devise est classée pour faciliter la recherche d’un client qui vient lui demander un billet particulier.

Phùng Văn Hùng a été reconnu en mars 2021 par l'Organisation des records du Vietnam comme "propriétaire de la plus grande collection de pièces et billets anciens et actuels avec des numéros de série spécifiques au Vietnam".

"Il y a des souvenirs que je n'oublierai jamais en collectionnant des monnaies. Je me suis rendu un jour dans la province de Binh Duong (Sud) pour acheter un lot de monnaie antiques. Mais, à mon arrivée, le propriétaire a changé d'avis et n'a plus voulu vendre. Une autre fois, j’ai reçu un appel téléphonique de Vinh (province de Nghê An au Centre) pour m’informer de l’existence d’un billet de 100 dollars avec une série de huit numéros 8. On m’a appelé le matin, à midi j’étais dans le bus de Hanoï à Vinh et finalement, j'ai pu acheter ce billet rare. Chaque fois que je vais acheter de l'argent, c'est un voyage et une expérience mémorable pour moi, raconte-t-il.

D'après lui, les jeunes sont désormais intéressés par les billets avec des beaux numéros de série ou des numéros qui composent une date de naissance. Pendant les vacances du Têt, les gens cherchent souvent de l'argent lié au signe du Nouvel An pour faire le lì xì (étrennes). Ces billets peuvent être achetés quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers de dôngs chacun !.

Expert et conseiller en monnaies

En plus de collectionner et échanger des monnaies, Hùng explique aider de nombreuses personnes à évaluer celles qu'elles possèdent. Selon lui, la monnaie la plus ancienne n’est pas forcement la plus chère. Mais son prix dépend de nombreux facteurs tels que la rareté, les numéros de série et l’état du billet ou de la pièce. "Prochainement, je souhaite ouvrir une galerie privée de monnaies. Je prévois aussi de créer un musée privé pour promouvoir l'histoire de la monnaie vietnamienne auprès des touristes, en particulier des touristes étrangers", confie-t-il.

