L’ambassadeur israélien au Vietnam, Nadav Eshcar, la Miss Univers Vietnam 2017 H'Hen Niê visitant la bibliothèque de l'école primaire en semi-internat de minorités ethniques dans la commune de Minh Son. Photo : VNA

Hà Giang (VNA) – L’ambassade d’Israël au Vietnam, la Miss Univers Vietnam 2017 H’Hen Niê et le Comité populaire de la province de Hà Giang ont inauguré mardi 18 janvier la bibliothèque de l’école primaire en semi-internat pour les minorités ethniques dans la commune de Minh Son, district de Bac Me.

La bibliothèque est un cadeau de l’ambassade d’Israël au Vietnam et de Miss Univers Vietnam 2017 H’Hen Niê, dans le cadre d’un projet de trois ans qui vise à améliorer l’accès des écoliers des régions reculées de Hà Giang aux livres et à cultiver leur habitude de lecture.

Le projet est réalisé dans deux écoles primaires en semi-internat de la commune de Minh Son, district de Bac Mê et de la commune de Niêm Tong, district de Meo Vac. Dans le cadre de ce projet, deux salles de bibliothèque ont été modernisées pour un coût total de 336 millions de dôngs (14.600 dollars) et équipées de près de 10.000 livres et autres matériels.

L’ambassade d’Israël a jusqu’à présent présenté une dizaine de titres de livres au Vietnam pour publication et a organisé un certain nombre d’activités de lecture pour les enfants lors de ses festivals annuels à Hanoi.

En tant qu’ambassadrice mondiale de l’organisation Room to Read, H’Hen Niê a collecté des fonds pour construire des bibliothèques, offert un soutien à l’éducation et présenté des bourses aux écolières, ainsi que rejoint d’autres activités dans les provinces de Lâm Dông, Dak Lak, Trà Vinh et Vinh Long. –VNA