Hanoi (VNA) - L’Association des Sud-Coréens amoureux du Vietnam (VESAMO) a prié la Chine de mettre fin sans tarder à ses violations des droits souverains et de juridiction du Vietnam, y compris le retrait immédiat du navire de prospection géologique Haiyang 8 et des escorteurs chinois de la zone économique exclusive du Vietnam.

Après son retrait, le 7 août, suite aux demandes répétées du Vietnam, le Haiyang Dizhi 8 est de nouveau entré le 13 août 2019 dans la zone économique exclusive du Vietnam, accompagné d’escorteurs chinois. Source: Weibo/The Australian

Dans une déclaration, l’association a demandé à la Chine de s’abstenir de toute action qui compliquerait la situation et aggraverait la tension en Mer Orientale, de se concentrer sur le processus de construction de la confiance pour maintenir la sécurité, la paix et la stabilité en Mer Orientale comme dans la région.



VESAMO a également appelé les parties en présence dans la région à résoudre leurs différends par des mesures pacifiques sur la base du droit international, à respecter, à observer et à appliquer pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale, a-t-elle indiqué.



L’association sud-coréenne a en même temps espéré voir aboutir rapidement les négociations relatives à un Code de conduite des parties en Mer Orientale juridiquement contraignant et conforme au droit international.



Les actions unilatérales qui ont eu lieu ces dernières semaines en Mer Orientale ont conduit à une aggravation des tensions et à une détérioration des conditions de sûreté maritime, ce qui représente une grave menace pour le développement économique pacifique de la région.



Le Vietnam a maintes fois exprimé ses points de vue et pris des mesures conformes à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, demandant à la Chine de respecter sa souveraineté, ses droits souverains et de juridiction conformément au droit international. – VNA