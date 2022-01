Hanoi (VNA) – 2021 a été une année particulière pour la 15e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam, car ses deux premières sessions se sont déroulées avec les contraintes de l’épidémie de Covid-19.

Ouverture de la deuxième session de la 15e Assemblée nationale à Hanoi, le 20 octobre 2021. Photo : VNA

Dans ce contexte difficile, l’organe législatif a réagi de manière rapide et efficace en approuvant le plan d’aide mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises et les particuliers impactés par la crise sanitaire.



Trois mois après son élection, la 15e législature a dû faire face aux premiers défis de son quinquennat en raison de la résurgence du coronavirus.

Lors de la première session de la 15e législature, l’Assemblée nationale a élu le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et les présidents de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême. Les députés ont également adopté le Plan de développement socio-économique pour la période 2021-2025 qui vise une croissance comprise entre 6,5% et 7% et un PIB par habitant entre 4.700 et 5.000 dollars par an en 2025.

Au milieu de la quatrième vague de contaminations, l’Assemblée nationale a pris une décision sans précédent en permettant à l’exécutif d’appliquer des politiques qui ne se conforment pas à la loi en vigueur pour répondre aux urgences sanitaires et soutenir les entreprises et les populations.

L’organe législatif a coopéré avec l’exécutif pour mettre en place des plans d’adaptation à l’épidémie et de redressement économique. La Commission économique de l’Assemblée nationale a coorganisé, avec la Commission économique du Comité central du Parti et l’Académie des sciences sociales nationale, le Forum économique du Vietnam.

«L’Assemblée nationale et son comité permanent se sont impliqués dans la lutte anti-Covid-19. Leur intervention a contribué à contenir la propagation du virus, à maintenir la production et à soutenir les entreprises et les populations en difficulté. La quinzième législature s’est montrée active et rénovatrice qui place l’homme au centre de toutes ses politiques pour le développement durable», a déclaré le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.



Les deux premières sessions de l’Assemblée nationale se sont tenues en ligne et en présentiel. Des débats parlementaires ont été organisés dans les collectivités locales avec la participation des responsables locaux et des experts. L’objectif était de démocratiser la procédure législative.

La durée des sessions a été écourtée et les votes se sont effectués en ligne, afin de répondre à l’épidémie.

«Nous devons moderniser notre méthode de travail pour nous adapter plus efficacement aux fluctuations et répondre aux attentes des électeurs.», a expliqué le secrétaire général de l’Assemblée nationale Bui Van Cuong.

Les belles performances de 2021 doivent se poursuivre en 2022 pour rendre l’organe législatif plus actif, uni, rénovateur et responsable. – VOV/VNA