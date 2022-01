Photo: nongnghiep.vn

An Giang (VNA) - Une application pilote pour identifier des organismes nuisibles sur le riz par téléphone intelligent a été déployée le 11 janvier par le Département de protection des plantes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Service de l'agriculture et du développement rural de la province d'An Giang (Sud).



Il s'agit de la première technologie déployée au Vietnam pour améliorer la gestion des ravageurs et l'utilisation de pesticides sur le riz, et les cultures en général.



Après près de 6 mois, le Département de protection des plantes, en coordination avec le Service de l'agriculture et du développement rural de la province d'An Giang et d'autres unités et entreprises, ont réussi à développer une application pour smartphone capable d'identifier les organismes nuisibles sur le riz.



Cette technologie comprend une application pour identifier des organismes nuisibles en utilisant la technologie d'intelligence artificielle et un système d'experts qui répondent aux questions en ligne des utilisateurs.



Actuellement, l’application est mise en œuvre à titre expérimental dans la province d’An Giang avant d’être perfectionnée puis déployée dans tout le pays, a affirmé M. Dat.



Cette application est téléchargée sur les plateformes mobiles Android ou iOS. L'application permet aux utilisateurs d'identifier automatiquement les parasites à l'aide de photos et de rechercher des informations sur les parasites. En outre, les utilisateurs peuvent poser des questions sur l'assistant virtuel n'importe quand et n'importe où. -VNA