Au printemps, les vergers de pruniers se parent de couleurs blanches des fleurs, créant des scènes poétiques et romantiques. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Le Têt arrive dans quelques jours. Si vous cherchez le lieu idéal pour le fêter, pensez à Bac Hà dans la province montagneuse de Lào Cai au Nord, vous ne serez pas déçus !"Le Têt est non seulement l’occasion de se retrouver en famille, mais de plus en plus souvent, aussi, celle de partir en voyage. Et je pense que Bac Hà sera un bon choix pour les gens qui aiment découvrir des traits culturels spécifiques des minorités ethniques", partage Trân Lê Thuy, une touriste venue de Hanoï.Découvrant Bac Hà pour la première fois l’an passé, Mme Lê Thuy a décidé d’y retourner pour célébrer de nouveau le Têt : "Cette année, j’accompagne ma mère afin qu’elle découvre elle aussi Bac Hà. Au printemps, ce lieu devient un "plateau blanc" avec les fleurs de pruniers tapissant les pentes des montagnes et même certaines rizières en terrasses, créant des scènes poétiques et romantiques. Ces vergers de pruniers se parent des couleurs blanches des fleurs. Je pense que ma mère adorera certainement", confie Mme Lê Thuy.Au printemps, les vergers de pruniers se parent de couleurs blanches des fleurs, créant des scènes poétiques et romantiques.Quand on évoque Lào Cai, on pense souvent à Sa Pa. Rares sont ceux qui connaissent Bac Hà, qui n’a pourtant rien à envier à sa célèbre consœur. Le district de Bac Hà se situe au nord-est de la province de Lào Cai et possède de nombreux paysages naturels grandioses tout comme de riches identités culturelles.Les visiteurs peuvent non seulement y admirer des montagnes majestueuses et des hameaux nichés près des cultures en terrasses, mais aussi s’immerger dans le quotidien des habitants locaux en participant avec eux à plusieurs activités, dont la cueillette du thé Shan Tuyêt, la pêche dans les ruisseaux, la fabrication des nón (chapeaux coniques en feuilles de latanier)."Ce n’est pas la première fois que je me rends ici. J’adore les paysages de Bac Hà ainsi que les villages de métiers traditionnels. Comme par exemple ce village, spécialisé dans la fabrication de nón des femmes Tày à Ban Liên. Ces produits possèdent de réelles particularités. Je pense que la chose la plus attirante pour les visiteurs, c’est leur couleur verte. La dextérité et la persévérance des fabricantes sont exprimées clairement à travers ces chapeaux coniques. Se rendre dans la commune de Ban Liên est intéressant pour pouvoir admirer sur place les femmes Tày fabriquer ces produits", confie Thai Huyên Nga, une touriste hanoïenne.Les spécialités savoureuses du Têt