Le Dr Truong Van Tien, alors qu'il travaillait aux États-Unis en 2010.

Hanoï (VNA) - La technologie de fabrication de robots souples avec impression 3D mise au point par le Dr Truong Van Tien et ses collègues du Centre international de design SUTD-MIT (Singapour) a remporté le prix de l'innovation Purmundus.

La technologie d'impression 3D est étudiée par le Dr Tien (38 ans) depuis 2018, date à laquelle il est retourné travailler au Vietnam, en tant qu'expert senior au SUTD-MIT. L'équipe développe un système matériel et logiciel qui peut imprimer en 3D une variété de matériaux sur un seul produit pour une efficacité maximale. La technologie d'impression 3D conventionnelle n'utilise aujourd'hui qu'un seul matériau.



La recherche a été publiée dans le numéro d'août 2021 de la principale revue des matériaux avancés "Advanced Material Technology". L'article sélectionné fut l'ouvrage phare du numéro du mois. Les recherches de l'équipe ont été rapportées par les principaux sites technologiques mondiaux tels que Techxplore, Eureka, Azorobotics en raison des percées réalisées dans la technologie de production.

À partir de ce résultat de recherche, l'équipe a imprimé en 3D un robot dans le cadre d'un projet commandé pour le ministère des Sciences et Technologie de Singapour, avec une subvention d'environ 2 millions de SGD. Il s'agit d'un robot sous-marin automoteur en matériaux composites pour l'observation et l'exploration, avec une vitesse de nage 1,5 fois supérieure aux robots conventionnels. Le robot est conçu pour optimiser l'impression 3D d'une variété de matériaux pour des performances supérieures.



Purmundus, plus grand prix au monde pour la technologie de conception d'impression 3D et 4D, est décerné chaque année depuis 2012 par l'Association internationale d'impression 3D. -CPV/VNA