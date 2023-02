Hanoi (VNA) – L’Association sud-coréenne d’astronomie a attribué le Prix scientifique au professeur associé-Docteur Hoàng Chi Thiêm pour ses études menées ces dix dernières années.

Le professeur associé-Docteur Hoàng Chi Thiêm. Photo : NVCC/CVN

Le professeur associé-Docteur Hoàng Chi Thiêm est actuellement chercheur principal au sein du groupe d’astrophysique théorique (TAG) de l’Institut sud-coréen d’astronomie et des sciences spatiales (KASI). Il est également Professeur à l’Université des sciences et technologies de la République de Corée.

Il a remporté le Prix scientifique de l’Association sud-coréenne d’astronomie. Il s’agit d’un prix annuel honorant un scientifique travaillant dans ce pays, qui a fait ses preuves grâce à des travaux de recherche très importants, débouchant à d’excellents résultats, reconnus par la communauté internationale. Cette association se compose d’un millier de membres qui saont des astronomes professionnels, chercheurs postdoctoraux et stagiaires dans les universités et instituts de recherche en République de Corée.

Un modèle théorique complet

M. Thiêm a été récompensé pour ses recherches sur l’orientation des particules de poussière dans l’univers. Ses collègues et lui ont construit un modèle théorique complet pour expliquer et quantifier l’orientation des particules de poussière dans l’univers en raison de l’influence du couple de rayonnement. L’étude révèle de nouveaux effets physiques tels que la fragmentation induite par la force centrifuge par torsion radiative et torsion mécanique. Ces résultats ont été testés par des observations astronomiques et sont devenus le fondement théorique pour expliquer le phénomène de polarisation de la lumière, contribuant à promouvoir l’application des techniques de polarisation dans la mesure des champs magnétiques dans l’univers à l’aide des plus grands télescopes du monde comme ALMA.

Les recherches de M. Thiêm sur l’orientation des particules de poussière dans l’univers ont été appréciées par l’Association sud-coréenne d’astronomie. Photo : CTV/CVN

Il a également travaillé sur des calculs théoriques pionniers pour les voyages interstellaires en utilisant la pression de rayonnement. Il s’agit d’une nouvelle direction de recherche très prometteuse pour l’avenir. Les travaux de M. Thiêm éclairent la nature du premier objet d’origine interstellaire à visiter le système solaire, nommé “Oumuamua”. Ses recherches ont attiré l’intention de la communauté astronomique mondiale. Elles ont été sélectionnées par l’Union américaine d’astro-nomie (American Astronomical Society - AAS) pour présenter dans les revues scientifiques comme Scientific American, The Astrophysical Journal Letters...

Le professeur Abraham (Avi) Loeb, astrophysicien de l’université Harvard (États-Unis), a estimé que M. Thiêm avait été le premier scientifique à démontrer les graves dommages subis par un engin spatial à pleine vitesse par des collisions avec des gazs et des poussières dans l’environnement interstellaire, et à proposer une solution optimale pour protéger un vaisseau spatial. Il a également étudié la charge et la dynamique des nanoships relativistes dans le milieu interstellaire et évalué l’influence du champ magnétique interstellaire sur l’orbite du nanoship. “Ces recherches ont des implications importantes dans la conception, le contrôle et la protection des engins spatiaux”, a souligné M. Abraham.

L’Institut coréen d’astronomie et des sciences spatiales (KASI). Photo : CTV/CVN

Selon le professeur Alex Lazarian, de l’Université américaine Wisconsin-Madison, le processus physique qui provoque l’orientation de la poussière dans l’univers est très compliqué.

De grands astrophysiciens tels que Lyman Spitzer, Edward Purcell (qui a reçu le prix Nobel de physique) ont consacré beaucoup d’efforts à résoudre ce problème. Cependant, ils ne l’ont pas encore complètement résolu. “Le modèle théorique proposé par le professeur associé Thiêm et ses collèges en 2007 a permis une percée dans la compréhension de la nature du phénomène d’orientation de la poussière”, a-t-il ajouté.

Création d’un groupe d’astrophysique

M. Thiêm a obtenu son doctorat de l’Université Wisconsin-Madison en 2012. Puis, il a reçu le prix de recherche postdoctorale de l’Institut canadien d’astrophysique théorique et de la Fondation Humboldt en Allemagne. Son principal axe de recherche porte sur les poussières et les champs magnétiques dans l’univers, afin de faire la lumière sur l’origine des étoiles, planètes et sur l’existence de la vie dans l’univers.

En juillet dernier, lui et les scientifiques Nguyên Trong Hiên (superviseur du groupe d’instruments astronomiques, spécialiste de la recherche dans la division d’astrophysique de la NASA) et Nguyên Luong Quang (de l’Université américaine de Paris, France) ont créé le groupe d’astrophysique (SAGI). Ce dernier opère sous la gestion de l’Institut interdisciplinaire des sciences et de l’éducation (IFIRSE), relevant du Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE), que le Professeur Trân Thanh Vân avait créé dans le but de contribuer au développement de l’astrophysique au Vietnam. “Je souhaite travailler davantage avec des jeunes passionnés d’astronomie, en particulier du Vietnam”, a déclaré M. Thiêm.

Depuis 2010, le prix scientifique de l’Association sud-coréenne d’astronomie a été attribué à 12 personnes. M. Thiêm est le deuxième étranger à le recevoir et aussi le plus jeune. Il est également le seul Vietnamien sur la liste des candidats. Le prix récompense les réalisations sur dix ans, sur la base de l’évaluation du comité d’attribution selon le dossier de nomination d’un groupe d’experts indépendants du domaine. – CVN/VNA