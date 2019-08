Hanoi (VNA) – Les probiotiques de spores étudiés et développés par le Dr. Nguyên Hoa Anh sont la première et unique technologie au monde pour les probiotiques de spores sous forme liquide.

Le Docteur Nguyên Hoa Anh est l’inventeur de la technologie de probiotiques de spores sous forme liquide à haute concentration. Photo : VNP

Après 15 ans d’études en biologie moléculaire à l’Université de Tohoku au Japon, Nguyên Hoa Anh est rentré au Vietnam en 2010. Il a travaillé pour le laboratoire de technologie enzymatique et protéique (KLEPT) de l’Ecole supérieure des sciences naturelles relevant de l’Université nationale de Hanoi.



Une chance lui était venue en 2010 lorsqu’il a rencontré un professeur britannique de l’Université Royal Holloway de Londres, à la recherche d’une coopération sur les produits probiotiques à usage humain entre l’Université nationale de Hanoi et l’Université de Londres.



Après 15 ans de travail dans les domaines de la microbiologie et de la biologie moléculaire, Nguyên Hoa Anh a réussi à former deux types de probiotiques de spores à l’échelle industrielle. Il a signé des contrats pour lancer ces produits sur le marché dans les deux mois suivant la fin de ses recherches.



Ses produits font sensation et ont été présentés lors d’un séminaire sur les probiotiques à Londres. Les probiotiques de spores du Dr. Anh et la technologie sous forme liquide à haute concentration sont une invention révolutionnaire en biotechnologies.



"Jusqu’à 95% des produits probiotiques sont sous forme de poudre ou de capsules de céréales. Ce sont les formes les plus courantes et les plus pratiques de suppléments probiotiques", a déclaré le Dr. Anh. Après 15 ans d’études en biologie moléculaire à l’Université de Tohoku au Japon, Nguyên Hoa Anh est rentré au Vietnam en 2010. Il a travaillé pour le laboratoire de technologie enzymatique et protéique (KLEPT) de l’Ecole supérieure des sciences naturelles relevant de l’Université nationale de Hanoi.Une chance lui était venue en 2010 lorsqu’il a rencontré un professeur britannique de l’Université Royal Holloway de Londres, à la recherche d’une coopération sur les produits probiotiques à usage humain entre l’Université nationale de Hanoi et l’Université de Londres.Après 15 ans de travail dans les domaines de la microbiologie et de la biologie moléculaire, Nguyên Hoa Anh a réussi à former deux types de probiotiques de spores à l’échelle industrielle. Il a signé des contrats pour lancer ces produits sur le marché dans les deux mois suivant la fin de ses recherches.Ses produits font sensation et ont été présentés lors d’un séminaire sur les probiotiques à Londres. Les probiotiques de spores du Dr. Anh et la technologie sous forme liquide à haute concentration sont une invention révolutionnaire en biotechnologies."Jusqu’à 95% des produits probiotiques sont sous forme de poudre ou de capsules de céréales. Ce sont les formes les plus courantes et les plus pratiques de suppléments probiotiques", a déclaré le Dr. Anh.

Nguyên Hoa Anh contrôle la qualité des produits de l’usine du producteur Anabio Research & Development... Photo : VNP

"La forme sèche nécessite beaucoup de temps pour que les bonnes bactéries soient absorbées, tandis que la plupart des probiotiques ne peuvent pas survivre dans un environnement gastrique acide de l’estomac avant de développer et d’améliorer le système intestinal. C’est pourquoi les probiotiques de spores sont considérés comme une solution efficace, car ils sont recouverts d’une coque de protection naturelle qui protège les cellules du tube digestif", a-t-il ajouté. "La forme sèche nécessite beaucoup de temps pour que les bonnes bactéries soient absorbées, tandis que la plupart des probiotiques ne peuvent pas survivre dans un environnement gastrique acide de l’estomac avant de développer et d’améliorer le système intestinal. C’est pourquoi les probiotiques de spores sont considérés comme une solution efficace, car ils sont recouverts d’une coque de protection naturelle qui protège les cellules du tube digestif", a-t-il ajouté.

La technologie du Dr. Anh a été largement utilisée pour développer des produits destinés à améliorer le système digestif par le producteur Anabio Research & Development, le seul fabricant de souches probiotiques à la fois résistantes aux agents physiques, aux intempéries, à la chaleur et aux acides. La recherche scientifique est supervisée par KLEPT.



Les produits Anabio sont fabriqués conformément aux normes GMP (Good Manufacturing Practice) dont la qualité a été certifiée par la FDA (Food and Drug Administration) des Etats-Unis, avant importation sur le sol américain.



Ils comprennent LiveSpo PREG-MOM - des probiotiques de spores pour femmes enceintes et enfants; LiveSpo COLON - probiotiques de spores pour personnes atteintes de colite et de maladies inflammatoires de l’intestin.



Les produits Anabio sont exportés dans plus de 20 pays, dont le Pakistan, l’Inde, le Sri Lanka, la Turquie et la Grèce. LiveSpo Global est le distributeur exclusif de la technologie de probiotiques de spores du Dr. Anh sur le marché mondial. – VNP/VNA