Le Dr. Nguyên Van Duong souhaite consacrer plus de temps à des activités pour la communauté vietnamienne. Photo : CTV/CVN

Seulement quatre ans plus tard, en 2012, après avoir pris connaissance du projet de voiture en libre-service Park4you de la société française Valeo en Irlande, il décida de terminer sa thèse de doctorat plus tôt, prenant un risque dans le but de décrocher un poste d’expert en recherche chez Valeo.Une fois cet objectif atteint, il est devenu membre de l’équipe de recherche responsable du premier logiciel d’auto-stationnement au monde, logiciel encore utilisé dans de nombreux modèles de voitures de nombreux fabricants, tels que Mercedes, BMW, VW, GM, Renault, etc.Ne s’arrêtant pas en si bon chemin et à la recherche de nouveaux défis concernant le développement des voitures autonomes, Duong a rejoint la société japonaise Panasonic en tant que responsable d’ADAS. Il est en charge de toutes les opérations de Panasonic en Europe, dont le "cœur" est le groupe Global Research Hub - spécialisé dans le développement du "cerveau" des voitures autonomes pour Panasonic."La passion pour les voitures et l’automatisation m’est venue à la fois comme une bénédiction et une chance", se souvient Duong à propos de son parcours professionnel.En plus de son travail chez Panasonic et au Conseil européen de la recherche, il est également membre de comités de rédaction de journaux, de comités consultatifs et des structures organisatrices des principales conférences mondiales sur la robotique et le transport intelligent.Actuellement, il possède 13 brevets, a écrit des dizaines d’articles scientifiques et a reçu trois subventions de recherche et d’innovation, CARAMEL (2019), CPSoSAware (2020) et TRUSTEE (2022), du Conseil européen de la recherche.Duong a partagé que lorsqu’il était enfant, en dehors de ses heures de classe, il aimait lire des livres sur la nature et les phénomènes physiques. Cette habitude d’auto-apprentissage s’est avérée être un avantage lorsqu’il est devenu étudiant puis chercheur.Partageant le secret de son succès, il n’a mentionné que deux choses simples : une bonne gestion du temps et un soutien familial sans faille. "Ma famille n’est pas aisée, mon père est professeur de lycée, ma mère s’occupe des tâches ménagères et s’occupe de quatre enfants. Mais je me suis toujours heureux car je ressens la confiance absolue de mes parents envers moi", a-t-il confié.En tant que membre senior de l’IEEE, Duong a partagé qu’à partir de cette année, il souhaite consacrer plus de temps à des activités pour la communauté vietnamienne.Par exemple, dans l’enseignement, il vient de mettre fin à un certain nombre de contrats en tant que professeur en Europe et en Chine pour se concentrer sur l’orientation des étudiants diplômés et la coopération avec des universités vietnamiennes. Il a partagé qu’il avait l’intention de contacter prochainement certaines écoles vietnamiennes.En ce qui concerne les activités de l’IEEE, Duong a soutenu la Conférence internationale de l’IEEE sur l’électronique et la communication au Vietnam. "Je vais me pencher sur d’autres activités, notamment liées aux voitures et à l’intelligence artificielle. Ce sont des domaines importants mais relativement nouveaux pour les Vietnamiens", a-t-il déclaré.Quand un refus génère de la confianceVers 2017, le monde technologique mondial était réservé vis-à-vis du "deep learning", c’est-à-dire l’apprentissage profond - une branche de l’intelligence artificielle. À cette époque, certains clients ont demandé à Duong de développer une technologie logicielle de véhicule autonome du plus haut niveau (niveau 5), technologie grâce à laquelle une voiture pourrait fonctionner entièrement seule sans aucune assistance humaine.Ce dernier a refusé, pensant que l’autonomie totale des voitures était un problème hors de portée du "deep learning", la quantité de données à "charger" étant trop importante. En 2019, un panel composé d’experts mondiaux de premier plan a confirmé que pour disposer de suffisamment de données pour évaluer la sécurité des véhicules autonomes de niveau 5, ces véhicules devraient parcourir une distance d’exactement 34 fois celle de la Terre au Soleil - une vraie utopie. Désormais, les clients comprennent et respectent le "refus" que Duong leur a opposé par le passé."Maintenant, les clients d’autrefois ont tous compris que je disais la vérité à ce moment-là. L’histoire est terminée et leur confiance est mon plus gros gain", s’est-il enthousiasmé. - CVN/VNA