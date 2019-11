Phnom Penh, 25 novembre (VNA) - Une délégation du ministère de la Sécurité publique conduite par son vice-ministre, le général Bui Van Nam, a effectué une visite de travail au Cambodge du 22 au 24 novembre.

Durant son séjour, le général Bui Van Nam a fait une visite de courtoisie au vice-Premier ministre cambodgien Samdech Sar Kheng. Il a remercié le vice-Premier ministre d'avoir chargé les agences cambodgiennes compétentes de se coordonner étroitement avec la partie vietnamienne pour assurer la sécurité et l'ordre dans chaque pays.

Il a affirmé que le ministère vietnamien de la Sécurité publique ferait de son mieux pour soutenir et travailler efficacement avec le ministère de l'Intérieur du Cambodge afin d'assurer la sécurité et d'empêcher les forces hostiles d'utiliser le territoire d’un pays pour lutter contre les autres.

Samdech Sar Kheng a fait l'éloge de la coopération entre les deux ministères dans la lutte contre la criminalité, affirmant que cette coopération contribuait à assurer la sécurité et l'ordre et à s'acquitter efficacement des tâches de développement socio-économique.

Il a exprimé sa conviction que les relations entre les deux ministères se développeront davantage, contribuant à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre dans chaque pays ainsi qu’à la promotion de la solidarité et de l’amitié traditionnelle entre leurs peuples.

Lors de son entretien avec les secrétaires d'État des ministères de l'Intérieur, Sok Phal et Mao Chandara, les deux parties ont discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont évalué les résultats de la coopération entre les deux ministères dans le passé afin d'assurer la sécurité et l'ordre dans chaque pays, dont la coordination pour régler les documents légaux des Cambodgiens vietnamiens, en garantissant leurs droits légitimes.

Le vice-ministre Bui Van Nam, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Vu Quang Minh, et la délégation de travail du Vietnam ont rendu visite à plusieurs ménages vietnamo-cambodgiens à Phnom Penh, au cours desquels Bui Van Nam leur a demandé de respecter la réglementation en vigueur dans le pays hôte.

Le Parti et l'État vietnamiens accordent toujours toute l'attention voulue à la communauté vietnamienne des pays étrangers, dont ceux du Cambodge, et bénéficient du soutien nécessaire pour leur permettre de mener une vie meilleure et plus stable, a-t-il souligné. -VNA