Le secrétaire du comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Thiên Nhân (milieu) offre des cadeaux à des familles démunies et méritantes de la Patrie dans la province centrale de Quang Nam. Photo : thanhnien.vn

Quang Nam (VNA) - Le 19 janvier, le secrétaire du comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Thiên Nhân a rendu visite et offert des cadeaux à des familles démunies et méritantes de la Patrie dans la province centrale de Quang Nam.



Le secrétaire du comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Thiên Nhân (milieu) offre des cadeaux à des familles démunies et méritantes de la Patrie dans la province centrale de Quang Nam. Photo : thanhnien.vn



Il a remis 500 millions de dongs aux autorités locales pour prendre soin des personnes les plus vulnérables.



Le même jour, le secrétaire du comité du Parti de la province de Dak Lak Bui Van Cuong et le président du comité populaire provincial Pham Ngoc Nghi ont rendu visite aux patients à l’hôpital régional du Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre). Ces derniers jours, dans la province de Dak Lak, des milliers de personnes dans le besoin ont reçu des cadeaux du Têt.



Toujours le 19 janvier, dans la province de Ninh Binh (Nord), le ministre des Finances Dinh Tiên Dung a offert des cadeaux aux blessés de guerre dans le centre de soins de Nho Quan et aux ouvriers en situation difficile dans la zone industrielle de Gia Vân. -VOV/VNA