Le vice-Premier ministre vietnamien Truong Hoa Binh a assisté le 19 janvier à la cérémonie de célébration du Nouvel An traditionnel du Rat 2020, organisée par l'ambassade du Vietnam en Suisse.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et le vice-Premier ministre Vu Duc Dam ont rendu hommage aux anciens dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement aujourd’hui décédés.

Le Vietnam et le Cambodge ont convenu d'intensifier la coopération bilatérale dans les forums bilatéraux et multilatéraux et dans la lutte contre les forces hostiles.